Estais a procura do código Banco Cetelem? Descubra nesse artigo, qual o número do banco registrado no banco central, e como entrar em contato a com a empresa.

O Banco Cetelem é uma agência de um grande grupo bancário com sede na França, posicionado como uma das principais e maiores agências bancárias do mundo, estendida por 18 países, com milhares de clientes fiéis.

Aqui no Brasil, o Banco Cetelem já está enraizado a mais de cinquenta anos, disponibilizando diversificados serviços e vantagens aos seus clientes. Veja logo abaixo qual é o Código Banco Cetelem.

Muito comum em qualquer banco, a realização de transferências bancárias pelo Banco Cetelem exige um código, mas apenas em transações a outros bancos, que garantirá que o dinheiro será transferido. Este código possui o nome de Código do Banco.

Código Banco Cetelem

Para realizar transferências para outros bancos através do Banco Cetelem, é exigido o código do banco.

No caso do Banco Cetelem, o código do banco é o número 739, e independente do tipo de transferência bancária que será realizada este código será solicitado.

Diferença entre TED e DOC

É bem comum que as pessoas se confundam quanto aos tipos de transferências bancárias, confundindo o TED com o DOC, que são dois tipos diferentes, apesar de possuírem similaridades.

Antes de explicar as diferenças vale lembrar que a sigla TED significa transferência eletrônica disponível, e a sigla DOC, documento de ordem de crédito.

Diferença 1: data em que o dinheiro cairá na conta. O TED cai na conta quase que instantaneamente, já o DOC pode demorar até um dia útil para isto.

Diferença 2: valor máximo de transferência. Enquanto o TED não há valor limite de transferência, o DOC permite transações de no máximo R $5000.

Diferença 3: taxa de transferência. Cada banco possui uma taxa de transferência para cada tipo de transação, seja TED ou DOC, por isso, é importante que esta taxa seja consultada no respectivo banco.

Código DOC

Para que seja possível realizar uma transferência do tipo DOC entre bancos diferentes por meio do Banco Cetelem é necessário o uso do código do banco de número 739.

Código TED

Para que seja possível realizar uma transferência do tipo TED entre bancos diferentes por meio do Banco Cetelem é necessário o uso do código do banco de número 739.

Número do Banco Cetelem

O número do banco é o mesmo que o código do banco, e no caso do Banco Cetelem, este número é o 739 independente do tipo de transação que será realizada.

Mas, caso você esteja procurando pelo número do telefone do Banco Cetelem este é o número 0800 701 5280 para cidades do interior e 4004 5280 para capitais e regiões metropolitanas.

Custo DOC e TED Banco Cetelem

Para realização de qualquer transferência entre bancos, seja TED ou DOC, será cobrado uma taxa de serviço. Os valores podem variar de acordo com o banco. No Banco Cetelem as seguintes taxas são cobradas:

TED ou DOC agendados presencialmente custam R $62;

TED ou DOC agendados no caixa eletrônico custam R $50;

TED ou DOC agendados pela internet custam R $45.

Telefone Cetelem

Além dos demais serviços, o Banco Cetelem ainda disponibiliza canais de atendimento ao cliente que funcionam 24 horas por dia, todos os dias da semana. Basta ligar para Cetelem Telefone no 0800 701 5280 para cidades do interior e 4004 5280 para capitais e regiões metropolitanas.