Saber qual é o código Banco do Nordeste é crucial para que você realize a sua operação de transferência de dinheiro rapidamente.

Em suma, esse código funciona como um identificador da instituição financeira e é obrigatório para que a transação seja concluída.

Logo, em alguns casos, como TED e DOC, ele é solicitado e é importante ter ciência da numeração.

Sendo assim, como forma de ajudar, abaixo você vai conferir mais sobre o código Banco do Nordeste. Confira!

Codigo Banco do Nordeste

O banco do Nordeste é uma instituição financeira que tem sede na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará.

Para que as transações entre o mesmo banco e até com os demais, se torna necessário a identificação da instituição.

Com isso, surge a necessidade do código e para isso trazemos as informações referentes a ele abaixo, assim a sua operação de TED e DOC será realizada com sucesso.

Diferença entre TED e DOC

Antes de conferir o código é crucial que você saiba a diferença entre TED e DOC.

Afinal, como já mencionado, essa numeração é pedida para que a transação seja concluída.

Então, entender as diferenças faz parte desse processo e abaixo você vai conferir as distinções.

TED

Sem limite de transação, você pode enviar qualquer valor;

Se feito dentro do horário comercial, é concluído no mesmo dia.

DOC

Tem limite de transferência de R$ 5 mil;

Demora cerca de 1 dia útil para ser finalizado.

Codigo Banco do Nordeste DOC

Como você já entendeu as diferenças e conheceu um pouco sobre o banco Nordeste, chegou a hora de ficar a par desse código.

Para que a sua transação seja realizada com êxito o número de identificação do Banco Nordeste é o 004 e deve ser informado na hora da transferência.

Codigo Banco do Nordeste TED

O código TED é o mesmo do DOC, portanto é o 004 também.

Logo, independentemente do tipo de operação a ser realizada, é essa numeração que você precisa informar antes.

Número do Banco do Nordeste

O número do Banco do Nordeste, também chamado de código, é, como já dito, o 004.

Afinal de contas, essa numeração, quando informada, permite a identificação da instituição financeira.

E, como resultado, a transação financeira de transferência de dinheiro acaba sendo concluída sem grandes problemas.

Custo DOC e TED Banco do Nordeste

É crucial que você saiba os valores praticados para essas operações, assim evita-se surpresa.

Para TED ou DOC feito direto no banco o valor é R$ 19,00. Se for feito pela internet, o custo é de R$ 11,00 e o mesmo valor de R$ 11,00 é cobrado nos terminais de autoatendimento.

Conclusão

Entendeu agora sobre o código Banco do Nordeste? Portanto, na hora que você for realizar as suas operações não se esqueça de informar essa numeração.

A partir disso, você consegue que a sua transação seja concluída com sucesso e sem qualquer tipo de problema, exatamente como deve ser. Para outras informações acesse o site do Banco do Nordeste, clicando aqui.