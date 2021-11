O Banco Itaú é uma das instituições bancárias mais bem fundamentadas no nosso país. Sendo assim, conta com inúmeros clientes que todo dia fazem diversas transações e movimentações para alcançar os seus objetivos. Logo, se estiver procurando saber mais sobre o código Banco Itaú aqui temos mais informações.

Porém, não apenas sobre o código em si, é importante saber mais detalhes sobre o TED e DOC já que são questões que também acabam gerando diversas dúvidas. Cientes sobre isso temos mais informações específicas para que não se perca nesta questão.

Finalmente, encerraremos com questões específicas que geram questionamentos no momento de fazer este tipo de transações, principalmente para aqueles mais experientes no mundo do internet banking e apps como é o telefone para saber mais e o custo desta transação.

Código Banco Itaú

No momento de fazermos uma transferência eletrônica seja pelo computador ou pelo app pode gerar diversas dúvidas.

Diferença entre TED e DOC

Cientes sobre este processo é importante que entenda as principais divergências sobre o TED e DOC antes de selecionar a alternativa que deseja:

O TED é uma transação eletrônica entre contas de diferentes bancos que é feito praticamente de imediato, já a DOC costuma ter algumas especificidades quanto a isso;

No entanto o prazo da TED é um documento mais rápido e transferências feitas até às 17 são recebidas no mesmo dia, porém na maioria das vezes em apenas alguns minutos. Após esse horário entram no dia subsequente;

Já o DOC limita a transferência a um valor de R$4.999,99 e apenas entra na conta um dia após a realização sempre e quando tenha sido feito antes das 21:59hs, se não apenas entrará no seguinte dia.

Código Banco Itaú Para DOC e TED

O código Banco Itaú para DOC e TED é uma identificação para que o sistema bancário verifique qual banco irá realizar a transferência. Além disso é necessário que coloque o CPF, nome, conta, e outros dados para identificar com precisão quem irá receber o dinheiro. Logo, este tipo de informação é fundamental para que o valor seja recebido exatamente da forma que foi planejado.

Número do Banco Itaú

Eventualmente quando fazemos as transferências é normal que acabemos preenchendo diversos dados sobre a identidade da pessoa que irá receber.

Logo, se estiver procurando qual é o código Banco Itaú para fazer movimentações, assim precisa saber que para mandar dinheiro para alguém com conta no Itaú é necessário escrever o código 341.

Se estiver se perguntando sobre o DOC ou TED que precisa escolher no telefone é importante que verifique qual é a melhor alternativa para o que precisa. Assim sendo, cada vez que precise de uma transferência é necessário ver em qual se enquadra.

Custo DOC e TED Itaú

No entanto, o momento do DOC e TED requer que tenha um custo especifico para que seja feito. Normalmente algumas contas não tem custo para realizações, mas cada caso é um caso.

Logo, o DOC normalmente custa entre R$8,50 e R$15,50, já o TED custa entre R$8,50 e R$15,50 dependendo do banco.