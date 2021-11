O Banco Next é necessário para fazer transferências para este banco, ou inclusive recebe-las. Portanto, todos aqueles que precisam deste tipo de informação podem estar se perguntando ao respeito deste quesito. Contudo, aqui abordaremos mais detalhes sobre o código Banco Next.

Logo, antes mesmo de saber estes detalhes é importante que entenda a diferença entre TED e DOC, já que cada uma conta com as suas particularidades. Por este motivo, aqui explicaremos mais informações ao respeito, além do código específico para este tipo de transação.

Por último, saberá não apenas o código, se não que também o custo cobrado por esta transação. Assim, conseguirá obter uma visão completa de como é feito este procedimento, veja mais detalhes ao respeito.

Diferença entre TED e DOC

Embora muitas pessoas já conheçam é importante sempre destacar a diferença entre TED e DOC, permitindo assim que tenha informações específicas sobre este tipo de questão.

Em primeiro lugar, vale a pena mencionar que o TED se caracteriza por montantes maiores e valores que são transferidos quase que de imediato, embora tenham o limite de até às 17hs para sua realização;

Já o DOC os valores que são feitos até às 17h são transferidos no dia após, no entanto, se ultrapassar o horário bancário será feito após 2 dias. Além disso, o valor máximo de transferência é R$4.999,99.

Código Next DOC

Agora que sabe como é o DOC é importante que entenda que no momento de realizar este processo no aplicativo ou pelo internet banking será solicitado um código Next. Assim sendo, precisará preencher o número 237.

Código Next TED

Além disso, agora que sabe como é o TED é importante também precisa entender o processo para esse preenchimento de informações. Logo, vale a pena preencher o número do 237 que é fundamental para que a transferência seja realizada de forma adequada.

Número do Next

Quando e fazem transferências é necessário que se preencham informações específicas por esse motivo se estiver procurando o número do Next para transações é importante que além do 237 obtenha dados adicionais.

Como por exemplo; o CPF, número da conta, tipo de conta, agência, entre outras questões além do código. Assim sendo, separe estes dados e informações para quem for realizar a transferência, e veja os próprios se for realizada para você.

Custo DOC e TED Banco Next

As informações bem preenchidas, assim como saldo são detalhes essenciais para que a transferência seja bem feita. Porém, há uma outra questão fundamental que precisa ser levada em consideração que é o custo DOC e TED.

Para os usuários é importante que saibam que o Banco Next conta com uma excelente funcionalidade já que não cobram por estas transações. Assim sendo, este banco é diferente da maioria das entidades financeiras tradicionais.