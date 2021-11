Hoje em dia a maioria dos clientes bancários estão realizando transferências interbancárias esporadicamente. Assim sendo, precisam estar cientes que há questões que precisam consideradas para ter resultados, por esse motivo é importante que saiba sobre o código Banco Original para realizar as transferências.

Se quiser saber mais sobre como funcionam as transações eletrônicas é fundamental que veja quais são as diferenças entre as mesmas. Assim sendo, terá que entender o motivo pelo qual há diferenças entre o TED e DOC.

Finalmente, se estiver procurando saber mais ao respeito não apenas do código, nem das questões específicas para que as questões eletrônicas sejam feitas e cheguem de forma adequada. Por esse motivo, é importante que entenda como as transações são feitas, permitindo bons resultados.

Diferença entre TED e DOC

Logo, se procura saber inicialmente qual é a diferença entre TED e DOC é importante que verifique que há questões que precisam ser consideradas para prosseguir. Assim, é fundamental que entenda o que diverge cada assunto.

O TED é uma das transferências eletrônicas mas eficientes, é feita para transações com montantes mais altos e valores que caem quase de imediato, mesmo que tenha um limite de até às 17h;

O DOC pelo seu lado permite um máximo de R$4.999,99 por transferência e quando feito antes das 17h cai no dia subsequente, quando é fora do horário bancário cai apenas 2 dias depois.

Código Banco Original DOC

Quando se fala no código Banco Original DOC é importante que saiba que o dado que precisa para fazer esta transação é 212. Logo, quando estiver procurando esta informação é isso que precisa para que o valor seja recebido pelo receptor de forma adequada.

Código Banco Original TED

Se quiser saber mais sobre o código Banco Original para a realização de TED é importante que entenda mais sobre esta informação para fazer a transferência. Logo, se precisa detalhes sobre este item saiba que no momento da transferência precisa preencher o 212.

Número do Banco Original

Porém, mesmo sabendo qual é o número do banco Original que é 212 também é importante que saiba que no momento de fazer transferências há necessidade de ter outras informações por perto. Assim sendo, procure que o receptor informe dados como o CPF, número de conta, tipo de conta, agência, além de outras questões específicas para que o dinheiro chegue de forma tranquila.

Custo DOC e TED Banco Original

Como o DOC e TED são transferências entre bancos demanda que custos burocráticos sejam realizados. Por este motivo, veja mais detalhes sobre o Banco Original que cobra uma taxa para fazer este tipo de movimentações.

Assim sendo, dependendo da sua conta deverá ter valores a mais para pagar esta transação. Embora cada caso seja um caso o valor máximo que o Banco Original cobra para esta transferência é de R$8,90, porém algumas contas tem este benefício gratuito ou com tarifas melhores.