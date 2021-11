O Banco Sicredi conta com milhares de usuários e por esse motivo muitas transações são realizadas pelas suas plataformas, principalmente aquelas digitais. Logo, se você estiver procurando saber mais detalhes sobre o código Banco Sicredi é importante que acompanhe o texto até o final.

No entanto, se você ainda tiver bastantes dúvidas sobre o que diferencia o DOC e TED a importância e qual vale mais a pena o convidamos a que mergulhe nas informações estabelecidas. A partir das mesmas, conseguirá saber mais ao respeito destas transações.

Finalmente, já que sabe as transações virtuais também é necessário que saiba mais sobre o processo que envolve este tipo de transferências e questões que precisa levar em consideração. Por esse motivo, acompanhe o texto até o final.

Diferença entre TED e DOC

Desta forma, é importante que antes mesmo de fazer uma transação saiba exatamente a diferença entre a TED e DOC. Assim, é necessário que saiba o que diverge estas transações para escolher a melhor alternativa.

Saiba que o TED é uma excelente alternativa porque as transferências são praticamente instantâneas, embora o prazo máximo seja até às 17h;

No entanto, se for o DOC tem algumas mudanças já que valores transferidos até às 17h são transferidos no dia após, porém se for depois do horário bancário será após 2 dias. Além disso, o valor máximo que pode ser transferido é R$4.999,99.

Código Sicredi DOC

Quando estiver prestes a fazer um DOC para uma conta da Sicredi é possível que perguntem sobre o código. Sendo assim, saiba que para este processo será necessário o 748.

Código Sicredi TED

No entanto, se a transferência que deseja fazer é uma TED para ser recebida no código Sicredi é importante que fique com o código 748 além dos outros dados para que o valor seja recebido de forma adequada.

Número do Sicredi

Portanto, se estiver neste texto para saber mais ao respeito do número do Sicredi é importante que preencha o número 748. Permitindo assim que sua transação seja recebida de forma adequada.

Porém, vale ressaltar que há necessidade de conferir outros dados para que a transação seja feita também precisa saber o CPF de quem irá receber, junto com o nome completo, conta, agência e tipo de conta. Além disso, deve pagar o custo da transferência.

Custo DOC e TED Banco Sicredi

Conforme abordamos anteriormente as transferências eletrônicas é necessário que o usuário pague um custo de transferência para que seja processada adequadamente. Logo, é importante que prepare R$14,00 para que seja realizado.

Embora existam algumas contas onde as transações são liberadas e gratuitas. No entanto, é importante que siga as orientações do seu banco e do seu gerente para saber qual especificamente é o seu caso.