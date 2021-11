A Colombo é uma das lojas especializada em diversos produtos em nosso país. Por isso, hoje em dia proporciona alternativas mais eficientes para que os clientes consigam fazer as suas compras. Desta forma, neste texto abordaremos com mais detalhes como obter a sua Colombo fatura.

Permitindo que consiga saber as alternativas que vão além de uma visita presencial à loja, tudo isso através do uso do site, app, telefone ou inclusive através do número de whatsapp para entrar em contato.

Assim sendo, saberá a melhor forma conforme a suas possibilidades para obter este documento.

Finalmente, encerraremos sabendo onde pagar a Colombo Fatura, proporcionando informações sobre os locais onde você conseguira quitar sua conta. De forma que não tenha problema com dívidas.

2ª Via Fatura Colombo pelo Site

Muitas pessoas procuram a internet para saber como prosseguir neste aspecto. Por esse motivo, é fundamental que siga o passo a passo para obter rapidamente seu documento:

Em primeiro lugar é necessário ir até a página oficial;

Logo, selecione mais sobre a 2ª via Fatura Colombo;

Onde será redirecionado para a página do Crediare;

Após isso, informe o seu CPF e sua senha, caso não tenha pode fazer o cadastro;

Finalmente encontrará as alternativas para ver seu documento.

2ª Via Fatura Colombo pelo APP

Além disso, hoje em dia muitas pessoas acabam fazendo uso de aplicativos para solucionar questões relacionadas ao dia a dia. Logo, conseguirá acompanhar o passo a passo para instalar adequadamente:

Em primeiro lugar é necessário ir até sua loja de aplicativos do celular;

Na sequência deverá fornecer as informações sobre o seu login e o seu cartão;

Uma vez dentro da sua conta conseguirá ir até o menu da “2ª via”;

Agora basta, emitir o seu documento de pagamento;

Faça o pagamento da forma que desejar.

2ª Via Fatura Colombo pelo Telefone

Porém, há quem procure um atendente para solicitar a sua fatura pelo telefone. Desta forma, é necessário que entre em contato na Central de Atendimento, necessitado ligar para 0800 022 5817.

Após confirmar os dados do cliente conseguirá obter a sua segunda via e efetuar o pagamento conforme desejado.

Segunda Via Fatura Colombo pelo WhatsAPP

Hoje em dia muitas empresas acabam usando o whatsapp para se aproximar aos seus clientes. Logo, se estiver procurando esta opção informamos que o Whatsapp da empresa funciona perfeitamente bem.

Assim, conseguirá encaminhar uma mensagem ao número 800 644 4114 onde um atendente o encaminhará a sua segunda via, permitindo que possa fazer o seu pagamento da forma que desejar.

Onde pagar

Finalmente se quer saber onde pagar a Colombo fatura recomendamos que siga o processo habitual para suas contas.

Por exemplo: Imprimir e pagar na lotérica ou na sua agência bancária. Além disso, pode ir diretamente na loja ou inclusive pagar pelos meios eletrônicos que costuma utilizar.