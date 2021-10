Como copiar o Link do meu Instagram? Se você está com dúvidas sobre como utilizar o Instagram tanto no navegador do seu computador como no aplicativo do seu smartphone, este artigo é para você.

Abaixo, vamos mostrar o passo a passo de como você pode copiar os links dos seus conteúdos, seja um post, um reels ou qualquer outro conteúdo do seu perfil que deseja compartilhar. Vamos lá!

Como copiar o Link do meu Instagram? (Passo a Passo)

Em primeiro lugar, vamos falar sobre como você pode copiar o link do seu próprio Instagram, ou seja, o link de compartilhamento da sua própria conta.

Como o Instagram é a rede social perfeita, tanto para quem quer se socializar, como para as pessoas que desejam vender a sua imagem ou empreender, compartilhar o seu perfil é fundamental para aumentar o seu número de seguidores.

Embora isso seja de suma importância, muitas pessoas têm dúvidas sobre como fazer isso, principalmente no aplicativo que possui algumas funções um pouco limitadas. Veja abaixo o passo a passo para você copiar o link do seu Instagram:

Passo 1: Acesse o seu perfil do Instagram e clique no menu (três pontinhos);

Passo 2: Assim que o menu abrir, selecione a opção “Copiar URL”.

Pronto! A URL nada mais é que o link da sua conta. Ao enviar este link para alguém ou inserir em outra rede social, quando a pessoa clicar, será automaticamente redirecionada para o seu Instagram. Para criar uma conta no Instagram é só acessar o site clicando aqui.

Já entendeu como copiar o link do seu Instagram, certo? Mas você sabe como compartilhar o link de alguma das suas publicações? Embora muitas pessoas não saibam, o processo para realizar essa tarefa também é muito simples:

Passo 1: Procure dentro do seu Instagram a publicação que deseja compartilhar;

Passo 2: Em seguida, clique nos três pontinhos, no canto superior direito da sua tela;

Passo 3: Assim que o menu abrir, clique em “Copiar Link”. Pronto, com esse link você pode compartilhar seu post em qualquer lugar. Simples, não é mesmo?

Como do Reels no Instagram

Agora quer compartilhar um Reels? Dentro das atualizações mais recentes, o Reels vem ganhando destaque no Instagram. Pois, além de ser criador para competir com o Tik Tok, essa plataforma vem gerando muito engajamento para quem está utilizando.

A fim de aumentar ainda mais o seu engajamento, aprenda compartilhar o link do seu Reels agora mesmo:

Passo 1: Em primeiro lugar, abra o Reels que você deseja compartilhar;

Passo 2: Posteriormente, clique nos três pontinhos e selecione a opção “Copiar Link”.

Exatamente! As formas de você copiar um link do seu Instagram são semelhantes em qualquer ferramenta do aplicativo. Na hora de enviar para uma pessoa ou mesmo compartilhar em outra rede social, basta colar este link.

Caso você esteja utilizando o Instagram no navegador do seu computador, por exemplo, você pode compartilhar os links pelo próprio navegador. Basta copiar o link mencionado no campo de pesquisa na parte superior da sua tela.

