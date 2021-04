Como Descobrir o Número do meu RG perdido? Atualmente, muitas pessoas têm dúvidas sobre RG perdido ou roubado. Entretanto, o primeiro passo que você deve fazer é registrar um boletim de ocorrência.

Posteriormente, é possível dar sequência na solicitação de uma nova via do documento. Porém, será possível descobrir apenas o número do RG sem estar com o documento em mãos. Veja abaixo!

Perdi meu RG – O que fazer?

Como citado anteriormente, o primeiro passo que você precisa fazer é sem dúvidas registrar um boletim de ocorrência (B.O) na delegacia mais próxima. Por quê? Em suma, com um RG já é possível efetuar fraudes e diversos outros crimes com o seu nome.

Dessa forma, caso isso aconteça, você estará 100% protegido, pois, ao pesquisar quem é você, vão se deparar com o seu Boletim de Ocorrência. Ou seja, o primeiro passo é fazer o B.O.

Em segundo lugar, você pode solicitar a emissão da segunda via que, atualmente, pode ser feita em poucos dias no Poupatempo mais próximo da sua casa.

Todavia, para quem deseja descobrir apenas o número do RG enquanto o mesmo não fica pronto, existem alguns métodos para esta tarefa.

Como Descobrir o Número do meu RG perdido pelo CPF

A fim de descobrir o número do RG através do CPF, o caminho mais fácil é através do Meu INSS. Abaixo você vai ver um passo a passo tanto para acessar o Meu INSS pelo site oficial, como também pelo aplicativo disponível para Android e IOS.

Como Descobrir o Número do meu RG perdido pela Internet

Hoje em dia, a forma mais fácil de você conseguir efetuar esta solicitação é através do site Meu INSS. Neste site, é possível ter acesso a diversos dados, incluindo o número do seu RG.

Com a finalidade de acessar o Meu INSS, basta seguir o passo a passo abaixo. Lembre-se, para efetuar essa tarefa, é preciso ter um acesso estável com a internet e um computador, tablet ou smartphone.

Passo a passo de Como Descobrir o Número do meu RG perdido:

Acesse o site MEU INSS, clicando aqui;

Ao acessar o site, clique em “Extrato Previdenciário”;

Neste momento, é fundamental efetuar o seu Login na plataforma;

Por fim, basta clicar em “dados”, dentre os diversos dados que vão aparecer para você, é possível encontrar o número da sua identidade (RG).

Aplicativo para Descobrir Número do Meu RG Perdido

Para quem possui o Meu INSS no seu smartphone, o passo a passo é ainda mais rápido, pois, os seus dados estão a poucos cliques de distância. No aplicativo, basta clicar em “Entrar” ou caso seja o seu primeiro acesso, clique em “Cadastrar Senha”.

Neste momento, basta efetuar o seu login com o seu CPF e, posteriormente, sua senha. Já dentro da plataforma, basta clicar nos “3 risquinhos”, selecionar a opção “Meu Cadastro” e por fim “Documentação”. Pronto, todos os seus dados estarão disponíveis para você.