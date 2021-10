Como Fixar Comentário no Instagram? Se está com dúvidas em como funciona essa ferramenta, este artigo vai lhe dar todos os detalhes de como você pode utilizá-la da melhor forma possível para tornar o seu Instagram mais atrativo para o seu público, persona ou amigos.

Como Fixar Comentário no Instagram

Atualmente, o Instagram é sem dúvidas a rede social mais utilizada entre os jovens. Porém, isso se dá às constantes melhorias que a plataforma vem fazendo constantemente ao longo do tempo.

Por um lado, essas atualizações são extremamente positivas e é o que faz o Instagram estar no topo a tanto tempo. Porém, por outro lado, essas mudanças acabam deixando as pessoas perdidas, como é o caso dos comentários fixados no Instagram. E também criar Enquetes Para Instagram, e além de Como Copiar o Link do Meu Instagram.

Até porque, além de ter pessoas que não sabem utilizar essa ferramenta, outras nem sabiam que a mesma existia. Pensando nisso, abaixo você vai ver o passo a passo de como ficar comentário no Instagram agora mesmo. Vamos lá!

Por que ficar comentários no Instagram?

Um dos motivos que tornam o Instagram tão relevante entre os jovens e principalmente para as empresas de pequeno, médio e grande porte, é as suas ferramentas de interação com o público.

Embora muitas pessoas não saibam, o Instagram permite que você destaque certos tipos de comentários dentro das publicações. Dessa forma, quando alguém ler os comentários, eles não vão aparecer em ordem cronológica (tempo), mas sim, pela relevância de cada comentário.

Além desse controle, você também pode restringir certos tipos de comentários, como é o caso dos famosos haters, por exemplo. Com isso, além de tornar suas publicações mais relevantes, evita que alguém consiga saber Como Hackear o Instagram? E você também consegue manter a famosa paz no ambiente.

Passo a passo para fixar comentários no Instagram

Antes de mais nada, é importante que você esteja utilizando o seu Instagram em um smartphone, seja ele Android ou IOS. Por que? Infelizmente, a ferramenta de fixar comentários, também conhecida como Pinnar, não está disponível para o navegador.

Assim que você entrar no aplicativo do Instagram e acessar a sua conta, basta seguir o passo a passo abaixo:

Passo 1: Faça login no seu Instagram; Clicando aqui.

Passo 2: Em seguida, procure pela publicação que você deseja fixar algum comentário;

Passo 3: Calma! Se você tem IOS, pegue o comentário e arraste para o lado. No Android, você consegue ter o mesmo resultado, mas é preciso clicar no comentário;

Passo 4: Seguindo qualquer um dos métodos abaixo, você vai chegar no mesmo resultado onde aparecerão 4 opções para você;

Passo 5: Neste momento, selecione a opção do Alfinete;

Passo 6: Pronto! Após os 5 passos acima o comentário vai ficar fixado e independente de quantos comentários tiverem após esse, ele continuará no topo.

Outras funções de controle de comentários do Instagram

Acima você aprender como fixar um comentário, agora vamos dar algumas dicas para você manter o controle da sua rede social. Veja a seguir.

Como gerenciar vários comentários no Instagram

Passo 1: Na publicação, selecione a opção “Ver todos os Comentários”;

Passo 2: Em seguida, clique em “Gerenciar Comentários”;

Passo 3: Para finalizar, basta selecionar os comentários que deseja apagar ou mesmo denunciar.