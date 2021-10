Compesa é uma empresa pernambucana que se encarrega do fornecimento de energia. Contudo se você não tiver recebido a sua fatura para pagamento certamente vale a pena verificar Compesa 2ª Via. A partir desta informação conseguirá obter seu boleto para que não existam dívidas ou pendências.

Logo, falaremos de forma geral sobre a Segunda Via Compesa e como pode obter este tipo de documento. Contudo, hoje em dia há diversas alternativas para conseguir este item, por esse motivo falaremos sobre a 2ª via Compesa pelo site, assim não precisará sair de casa para isso.

Eventualmente, se o que precisa é de facilidade e agilidade falaremos sobre a 2ª via Compesa pelo aplicativo para que possa consultar sempre que desejar e sempre que quiser. Além disso, se prefere fazer uma ligação também pode recorrer a nova via da sua conta pelo telefone e inclusive daremos dados sobre os contatos da compesa.

Segunda Via Compesa

Quando não recebemos nosso boleto podemos acabar ficando preocupados de que ocorra algum tipo de dívida ou equivoco que possa prejudicar. Porém aqui falaremos como obter o documento sem a necessidade de ir até uma agência.

2ª Via Compesa Pelo Site

Caso esteja interessado em procurar a 2ª via Compesa pelo site é necessário ir até a página e verificar o atendimento virtual da companhia. Onde conseguirá ir até o botão de 2ª via da conta e seguir o passo a passo.

Aqui, deverá escrever a matrícula do imóvel, posteriormente em segunda via de conta e ver se prefere imprimir ou utilizar um app no seu celular para realizar o pagamento que deseja.

Segunda Via Compesa Pelo Aplicativo

Em seguida, se o que deseja é a segunda Via Compesa pelo aplicativo, em primeiro lugar deverá baixar esta ferramenta procurando na sua loja de apps pelo mesmo. Além disso, deverá prosseguir com as informações dos apps.

Em seguida, uma vez que as informações de dados estejam finalizados deverá prosseguir para a opção de Minhas Contas. Logo conseguirá obter o código de barras, detalhes específicos sobre sua fatura, entre outras questões.

2ª Via Compesa Pelo Telefone

Porém, se prefere entrar em contato ao realizar uma ligação também temos boas noticias para você que prefere este tipo de contato. Para isso, deverá ligar na central de atendimento 24 horas que pode ser alcançada entrando em contato ao 0800 081 095.

Assim, após brindar detalhes específicos sobre sua conta, código, contrato, entre outros conseguirá ter um detalhamento sobre a fatura que se encontra em aberto. Logo, conseguirá ter o acesso ao conteúdo que fará com que faça o pagamento e não tenha nenhuma dívida.

Contatos

Finalmente, se estiver se perguntando sobre Compesa contratos é importante que além da central de atendimento 24 horas que informamos anteriormente que é o 0800 081 0195. Também saiba que pode entrar em contato ao 0800 081 0185 em caso de vazamentos de água e esgoto.