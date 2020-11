Consulta NIT

Para quem recebe algum benefício social junto ao Governo, seja ele qual for, do mais famoso Bolsa Família ou do menos conhecido Luz para Todos, já deve ter criado o seu Número de Identificação do trabalhador, ou como é mais conhecido, Número NIT. Já que é por meio desse dado, que o Governo identifica quem são os beneficiários dos programas sociais e quem tem direito a receber essa ajuda, conferindo os dados dos participantes periodicamente, evitando assim falhas e fraudes que podem ocorrer nesses projetos sociais e economizando dinheiro de toda a população.

Por isso, para quem possui um número NIT, mas não se lembra de qual é e nem anotou em nenhum lugar essa numeração, é de fundamental importância Consultar NIT para conferir o saldo do fundo de garantia e outros benefícios do trabalhador.

O que é NIT

O NIT é um número criado pelo Governo Federal para que todos os trabalhadores informais, ou sejam que não são registrados na carteira de trabalho, tenham uma forma de contribuição com o INSS.

Dessa maneira eles garantem uma renda mínima ao final do seu período de trabalho, o que é de fundamental importância, já que garante um maior conforto para o final da vida dessas pessoas. Além disso, o NIT é uma garantia que eles contribuíram ativamente com o INSS, tendo dessa forma o direito de receber uma aposentadoria ao final das suas vidas de trabalho.

Previdência Social NIT

A importância do NIT para o Governo Federal é enorme, já que por meio desse registro, se conhece os trabalhadores que apesar de não serem oficializados, fazem a economia girar, contribuem de forma indireta com o INSS e assim devem ser contabilizados no Governo Federal, assim, o NIT serve como registro.

Existe uma proposta do Governo Federal de nomear todos os trabalhadores brasileiros, inclusive os autônomos, para assim ter uma questão de controle financeiro melhor e pagar toda a população que participa desses programas de forma adequada, não criando dívidas e nem atrasando esse depósito para a população que necessita desse dinheiro para viver.

Por isso, o Governo Federal criou o Nit, que é o Número de Registro do Trabalhador, para saber quais pessoas trabalham de maneira não registra, mas mesmo assim tem direito a receber o INSS, já que essa contribuição pode ser obtida por qualquer brasileiro, mesmo os que não contribuem de maneira oficial, ou seja, que não possuem carteira de trabalho assinada.

Onde consultar o NIT?

O NIT (número de registro do trabalhador) deve ser solicitado pelo cidadão que queira fazer a sua carteira de trabalho. Se você já possui carteira de trabalho, você já possui esse número, só precisa consultar ele em algum desses documentos:

Na carteira de trabalho, na folha inicial com os dados do trabalhador, onde pode ser encontrada a foto do trabalhador e os dados pessoais. Ali também estará listado o número do NIT;

Na carteira de Identidade – em modelos novos do RG, o NIT está presente no documento, como o número do PIS;

No cartão Cidadão – é o número impresso no cartão;

No cartão Bolsa Família – é o número impresso no cartão.

Como consultar o NIT

Existem três formas conhecidas para quem deseja consultar o número NIS, todas gratuitas a fáceis de serem realizadas. Uma primeira maneira de conseguir acesso a esse dado, é indo pessoalmente até uma unidade do Governo Federal em sua cidade e levando os seus documentos, como RG e CPF.

Como consultar o número NIT pela Internet

Outra maneira de realizar esse procedimento é entrando diretamente no site do Cadastro Nacional de Informações Sociais, por meio do link https://www5.dataprev.gov.br/cnisinternet/faces/login.xhtml.

Depois, basta informar quais são os seus dados e no final, preencher a lacuna AntiSpam, com as figuras que aparecem no final da página. Assim, o próprio site já te informa qual o seu número NIS e dessa forma, você vai ter uma facilidade muito maior de conseguir resgatar os benefícios.

Como consultar o número NIT pelo Telefone

Outra forma de fazer a consulta do seu número NIS é através do telefone 137. Ligando para esse número de forma gratuita, entre as 8 da manhã e as seis da tarde, você informará os seus dados e a atendente irá te falar qual o seu número NIS.

Dessa maneira, o funcionário responsável por te atender, irá conferir essa documentação e te informar qual o seu número NIS. Além disso, você também pode aproveitar essa visita para conhecer outros dados importantes seus, como o seu número NIT e também o seu cadastro no cartão cidadão, ambos também importantes para retirar os benefícios sociais recebidos através do Governo.

Como consultar o NIT pelo CPF

Quando você faz o cadastro em programas sociais, junto com a sua bolsa vem um cartão chamado de “Cartão Cidadão”, nesse item, além do seu nome completo, do seu RG e CPF, consta também o seu número NIS.

Dessa forma, caso você receba algum tipo de benefício do Governo, a primeira opção para conhecer o seu número NIS é simplesmente olhar no seu “Cartão Cidadão” e assim vai conhecer qual o seu número.

Um método para saber qual o seu número NIS, sem precisar acessar a internet ou ir até uma agência do Governo, é através do seu cartão Bolsa Família, no qual os 11 primeiros números de uma série de 13, representam o NIS e a sua inscrição junto ao Governo Federal.

Uma terceira forma de conhecer o seu número NIS é através da internet, para isso, será necessário acessar o site https://www5.dataprev.gov.br/cnisinternet/faces/login.xhtml, colocar os seus dados requeridos pelo sistema, como por exemplo, o seu nome completo, o nome da sua mãe, seu CPF e RG, para que munido da posse desses dados, a própria página te informe a respeito do seu número NIS e de qual a importância que ele possui em seu cotidiano.

Uma quarta e última maneira de conhecer o seu número NIS, é indo até uma agência de Secretaria de Assistência Social, munido dos seus documentos e pedir para o atendente te ajudar nessa busca. Com isso, você consegue em poucos minutos saber qual o seu número NIS e a maneira correta para usá-lo.

O que é o número do NIT

O número do NIS é um dado usado pelo Governo Federal para controlar o número de benefícios sociais dado a população. Por meio dessa marcação, é possível para o Ministério da Fazenda, calcular quanto vai ser gasto em um ano do programa Bolsa Família e depois de calcular, descobrir que não há condições econômicas de manter o programa, tendo que diminuir o número de famílias atendidas por esse projeto.

Por isso o número NIS é de extrema importância, tanto para o cidadão comum, que pode usufruir desse número para receber os seus benefícios, como também para o Governo, que através dessa marcação, tem uma política financeira mais controlada e sabe o quanto pode gastar nos benefícios para não contrair dívidas.

Cadastro NIT

O cadastro NIT dá a possibilidade ao cidadão de contribuir com a previdência Social, para receber a aposentadoria do INSS, auxílio doença e outros benefícios previdenciários e trabalhistas. O cadastro NIT é feito antes da carteira de trabalho. Com posse do Número do NIT (também conhecido como Número do NIS), o trabalhador pode se dirigir a um posto da previdência social ou do Ministério do Trabalho de sua Região, para solicitar a emissão de sua CTPS.

O cadastro do NIT pode ser feito em 2 condições:

Como filiado – cadastro do NIT feito para cidadão com 16 anos de idade ou mais;

Como não-filiado – cadastro do NIT feito para cidadão com menos de 16 anos de idade.

O cadastro do NIT pode ser feito diretamente pela internet, através DESSE LINK, ou no portal pelo telefone da previdência Social, pelo número 135.