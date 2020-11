A empresa Sodexo hoje trabalha como uma grande gama de serviços disponibilizada a várias empresas, visando a facilidade de vida na sociedade e no mundo empresarial. A Sodexo disponibiliza uma linha completa de diversos serviços e soluções inovadoras no mercado, além de trazer a segurança e a flexibilidade aos usuários, e para garantir que todos os clientes tenham sempre o seu saldo em dia, existe justamente o serviço de Consulta Saldo Sodexo, que permite aos clientes manterem o controle do saldo, evitando assim qualquer tipo de imprevisto.

O serviço de Consulta Saldo Sodexo é extremamente simples e prático, sendo acessível a qualquer cliente da empresa. Confira abaixo como consultar o saldo Sodexo:

Consulta do Saldo Sodexo

A empresa oferece várias formas de você manter o controle sobre seu cartão, sendo possível realizar a consulta do saldo de diversas formas diferentes, entre elas a central de relacionamento pelo telefone, o portal da Sodexo para consulta dos benefícios e até mesmo um aplicativo para o celular.

Consulta Sodexo por telefone

Sendo usuário do serviço, você pode realizar consultas através do telefone da central Sodexo usuários 4003-3167 regiões metropolitas e capitais. Para as demais localidades, ligue para 0800 880 3167. O funcionamento da central de atendimento é 24 horas por dia, inclusive sábado, domingo e feriados.

Saldo Sodexo Online

O saldo também pode ser consultado online através do próprio site da Sodexo, veja o passo a passo:

Acesse o site sodexosaldocartao.com.br;

Escolha o tipo do benefício que deseja consultar

Digite o seu CPF e o número do seu cartão

Digite também o código de verificação depois de informar todos os itens clique em ok.

Saldo Sodexo Online

Se conseguiu acessar o link após confirmar, sem nenhuma mensagem de erro, você já consegue visualizar e obter informações sobre os seus benefícios Sodexo, já é possível nesta página verificar o saldo.

Consulta do Histórico do Cartão Sodexo

Caso você queira visualizar históricos anteriores é possível visualizar até 90 dias anteriores ao mês atual, aparece para os usuários também quando será creditado o próximo benefício. Lembre-se de como qualquer documento seus dados e principalmente seu cartão são de uso pessoal e intransferível.

A Sodexo não se responsabiliza em caso de furto, extravio ou perda do cartão. Caso aconteça alguma situação parecida com você comunique imediata o Departamento de Recursos Humanos de sua empresa para que ela possa tomar ações administrativas de cancelamento do mesmo e realize uma nova solicitação.

Como Conferir o Saldo Sodexo Empresas

Caso você esteja querendo colher o máximo de informações possível para adquirir a Sodexo em sua empresa, posso assegura-lo que está implantando o melhor sistema de gestão que pode beneficiar seus colaboradores, além disso a Sodexo oferecer uma gama completa e bem ampla para a sua empresa, além de trazer mais conforto, flexibilidade e total segurança a todos os seus usuários.

A Sodexo trabalha com várias modalidades de cartões, para praticamente todos os tipos de modalidades de benefícios pagos para empresas

Cartão alimentação Pass;

Vale Tansporte Pass;

Refeição Pass, Mobility Pass (tanto para carro, quanto para taxi);

Cultura Pass (ligado ao Vale Cultura);

Premium pass;

Gift Pass;

Brinquedo Pass.