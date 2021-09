Você conhece o Consulta Sócio? Se você quer ou precisa consultar um sócio de qualquer empresa, atualmente existem métodos seguros e práticos para você efetuar a sua consulta sem sair de casa. Como? Continue lendo este breve conteúdo até o final e você vai conhecer todos os métodos disponíveis.

Consulta Sócio

Atualmente, a fim de democratizar ainda mais o acesso à informação, a própria Receita Federal disponibiliza para você um método simples para conseguir consultar o sócio de alguma empresa.

Porém, além da própria Receita Federal, existem outros caminhos que você pode utilizar.

Consulta Sócio CNPJ

Desde 2015, a própria Receita Federal permite que você usuário comum faça consultas dentro da sua plataforma referente a sociedade de uma pessoa Jurídica dentro de uma empresa.

Sendo assim, para quem deseja efetuar a Consulta de um Sócio na plataforma da Receita Federal, é fundamental que você tenha consigo o número do CNPJ da pessoa.

Dessa forma, ao efetuar a busca, todos os dados referentes ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do indivíduo irão aparecer em sua tela.

Consulta Pelo CPF

Na Receita Federal, por exemplo, você também consegue efetuar a consulta de Sócio pelo CPF. Entretanto, a busca é mais complexa, pois, ao pesquisar a situação cadastral do documento, é necessário ter em mãos a data de nascimento do mesmo.

Além da Receita Federal, existe outro site, também seguro, que você poderá efetuar esta consulta. Através do SPC, clicando aqui, você vai poder fazer uma busca completa do CPF de uma pessoa.

Entretanto, infelizmente, ao acessar o site do SPC, você vai se deparar com um valor. Em resumo, para que a consulta seja realizada, é preciso pagar um valor que varia de acordo com a quantidade de informação que você deseja consultar.

Aproveite para realizar a Consulta SPC, e ver o seu Cadastro Positivo.

Consulta Sócio Sefaz

Voltando às consultas utilizando o CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica), outro caminho possível para quem deseja realizar a Consulta de Sócio é através do Sefaz, também conhecido como Secretaria da Fazenda.

No caso das Secretarias da Fazenda, cada estado do país possui uma plataforma própria e consequentemente, para você poder acessar, possui um passo a passo diferente.

No caso do estado de São Paulo, por exemplo, o Sefaz pode ser acessado através do site Portal.Fazenda, já no estado da Bahia, o acesso é feito pelo site Sefaz.ba.

Consulta Receita Federal

Em conclusão, embora todos os locais citados acima lhe forneçam a mesma informação, a forma mais segura e fácil para você consultar um sócio de uma empresa, seja a sua ou mesmo a de um terceiro, é utilizando o site da Receita Federal.

Com base nisso, o ideal é que você tenha o número do CNPJ da pessoa, caso contrário, a Consulta de Sócio na plataforma fica impossível. Veja o passo a passo abaixo:

Acesse o site oficial da Receita Federal, clicando aqui;

Ao acessar o site, você será redirecionado para a página de Consulta da Situação Cadastral do CNPJ;

Neste momento, informe o CNPJ e clique em “Consultar”. Pronto, você terá acesso a todas as informações cadastrais do CNPJ do Sócio.