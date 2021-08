Consulta Título de Eleitor – O voto é um ato obrigatório, que deve ser exercido nas eleições a cada dois anos. Cada eleitor deve votar em sua zona eleitoral, e em caso de viagens deve habilitar a votação em trânsito. Caso o eleitor não possa votar no dia da eleição, ele deve justificar no próprio dia da eleição ou alguns dias após a data. Além disso, até mesmo os brasileiros que estão no exterior precisam realizar a justificativa de seu voto.

Embora hoje já seja possível votar portando apenas o documento oficial com foto, o título de eleitor ainda é um documento muito importante para diversas situações, como:

Emissão de passaporte e outros documentos;

Comprovante de quitação com a justiça eleitoral (necessário para a participação de concursos públicos e similares);

Informa o número de inscrição, zona eleitoral e outras informações importantes para o eleitor.

O título de eleitor é um documento muito importante. O eleitor pode tê-lo de forma digital, com o aplicativo do e-título, mas para isso precisa ter o número de seu título. Caso tenha perdido ou esquecido esse número, poderá consultar através do site do Tribunal Superior Eleitoral – TSE, com seu nome completo ou número de seu CPF.

Não deixe de conferir ainda como realizar o agendamento biométrico para participar das eleições, e ainda como efetuar o voto em trânsito.

Número do Título de Eleitor

É possível consultar o número de seu título de eleitor pela internet de forma simples e rápida. Uma das formas mais simples de se consultar o número do título de eleitor é com o número do CPF e data de nascimento, através do site do TSE. Para consultar o número de seu título de eleitor com o número do CPF é necessário que o eleitor:

Acesse o site do TSE, que está disponível em: https://www.tse.jus.br/;

Insira o número de seu CPF;

Insira a data de seu nascimento;

Informe o nome de sua mãe (da mesma forma que está escrito em seu RG);

Selecione a opção “Consultar”.

O número de seu título é o número que consta no campo “Inscrição”. Saiba também qual a diferença entre o voto Branco e Nulo.

Título de eleitor por nome e CPF

Outra forma de se consultar o número do título de eleitor é apenas com o nome e data de nascimento do eleitor. Para consultar o número de seu título de eleitor com o número do CPF é necessário que o eleitor:

Acesse o site do TSE, que está disponível em: https://www.tse.jus.br/;

Insira o nome completo que consta no título;

Insira a data de nascimento do eleitor;

Informe o nome completo da mãe do eleitor (da mesma forma que está escrito em seu RG);

Selecione a opção “Consultar”.

Como tirar o título de eleitor

Para emitir o título de eleitor é necessário:

Acessar o site do TSE, que está disponível em: https://www.tse.jus.br/;

No canto esquerdo da tela, selecionar a opção “Tire seu título”;

Selecione a opção “Iniciar seu atendimento remoto”;

Preencha o formulário de solicitação da primeira via do título de eleitor.

Após o preenchimento, anexe os seguintes documentos:

Documento identidade com foto, como RG (é necessário anexar a frente e o verso do documento);

Comprovante de residência recente, como conta de energia elétrica;

Comprovante do pagamento de possíveis débitos com a Justiça Eleitoral (caso haja débito);

Comprovante de quitação do serviço militar (apenas para o sexo masculino com mais de 18 anos).

Como consultar a Zona Eleitoral

Cada eleitor deve votar em sua zona eleitoral, de acordo com o seu título. A zona eleitoral é definida no momento em que o título é emitido, e pode ser alterado posteriormente. Para consultar a zona eleitoral é necessário que o eleitor:

Acessar o site do TSE, que está disponível em: https://www.tse.jus.br/eleitor/titulo-de-eleitor;

Selecione a opção “Título e local de votação”;

Preencha os campos com os dados solicitados;

A sua zona eleitoral irá aparecer na tela, juntamente com o endereço da zona eleitoral.

Também é possível encontrar a zona eleitoral no título, no campo “zona” e “seção”. Com esses dados, basta consultar na pégina do TSE (https://www.tse.jus.br/eleitor/local-de-votacao-zonas-eleitorais).