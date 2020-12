A Companhia de Saneamento de Minas Gerais presta serviços de saneamento básico a população desse estado. E muitas vezes ocorre atraso no pagamento da fatura, sendo assim, veja a seguir como emitir a Copasa 2ª Via pelo aplicativo, site e telefone.

O que é o Copasa?

A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), é uma empresa de prestação de serviços de saneamento básico e esgoto de toda a região mineira. Com sede administrativa em Belo Horizonte, foi fundada no ano de 1963, de lá pra cá, gera serviços à maioria dos municípios mineiros.

De acordo com os dados do último senso de 2018, o Copasa é o responsável pela coleta de esgoto sanitário e tratamento em todos os municípios do estado de Minas Gerais com algumas exceções de áreas rurais ou de difícil acesso. Em números gerais, anualmente os serviços da empresa abrangem cerca de quatorze milhões de habitantes, em 638 municípios, dos 853 totais.

2ª Via da Fatura para Pagamento do Copasa

Para obter acesso à 2ª via da fatura de pagamento de contas do Copasa, caso haja a perda ou extravio da mesma por algum motivo o Copasa oferece ao cliente, três formas básicas de realizar o procedimento: site, aplicativo ou telefone.

Veja o passo a passo apresentado a seguir:

Pelo Site

Acesse o site da COPASA, pelo link: www.copasa.com.br;

Na página inicial, clique em “segunda via de conta”, no canto superior direito;

Sequencialmente complete o formulário, inserindo os documentos pessoais (CPF para pessoa física ou CNPJ pessoa jurídica) e dados residenciais;

Insira também o código de segurança, gerado pelo próprio site;

Escolha em seguida a fatura que precisa ser gerada, e baixe-a ou informe um e-mail válido para recebe-la.

Copasa 2ª Via Pelo Aplicativo

Procure o aplicativo gratuito do Copasa, na loja de aplicativos de seu Smartphone (disponível na Apple Store e na Google Play Store);

Faça o download e, em seguida abra o aplicativo;

Na interface, faça o login para acessar, caso não possua, será necessário realizar o cadastro informando o CPF ou CNPJ, o código do cartão, e uma senha de sua escolha;

Sequencialmente, procure no aplicativo a fatura referente ao mês necessário, e faça o download;

Se preferir, poderá imprimir o boleto, e realizar o pagamento diretamente em qualquer agência bancária ou lotérica.

Pelo Telefone

Faça uma ligação, com custo de um telefonema local, para o número: (31) 3207-7250 ou pelo call center: 115;

Informe o CPF ou CNPJ do titular do cartão;

Diga o código do cartão;

Em seguida, forneça um endereço de e-mail válido para receber a segunda via da fatura para realizar o pagamento de forma digital pelo aplicativo de seu banco favorito, ou pessoalmente em alguma agência bancária ou lotérica.

Contatos Central de Atendimento ao Consumidor do Copasa

Caso ainda restem dúvidas pertinentes ao Copasa, será possível entrar em contato com a empresa pelos contatos listados abaixo, são eles:

Call Center: 115;

Telefone (valor de uma ligação local): (31) 3207-7250;

Endereço: Rua Mar de Espanha, 525, Bairro Santo Antônio, Belo Horizonte, Minas Gerais;

CEP: 30330-900;

Horário de atendimento: segunda à sexta feira, das 7:00h da manhã às 19:00h. Fechado aos sábados, domingos e feriados.