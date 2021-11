A Copel é uma empresa pública de distribuição de energia do estado do Pará que se desenvolve, também, a partir de investimentos externos. Ou seja, funciona com uma economia mista, já que tem o capital aberto. Sendo assim, caso você utilize os serviços da empresa e esteja buscando saber como emitir a Copel segunda via, saberá como no texto abaixo:

Em primeiro lugar, é importante saber que é possível emitir a fatura da Copel para clientes: com senha, sem senha, e sem vínculo. Sendo assim, atente-se ao tipo de conta que você irá gerar, para não surgir atrasos nem insatisfação com o processo.

2ª Via Copel Pelo Site

O site da Copel possui uma “Agência Virtual”, que proporciona para os clientes atendimento de vários setores. Sendo assim, para gerar a segunda via da fatura pelo site, basta seguir as orientações abaixo:

Para clientes com senha:

Tenha seu CPF ou CNPJ em mãos, e o número do imóvel (se tiver)

Entre no site da Copel

Na página inicial, observe as opções da “Agência Virtual”

Selecione “Segunda Via da Fatura”

Depois, clique em “Documento para pagamento (sem senha)”

Preencha as informações com os documentos solicitados

Clique em “Enviar”

Após isso, você precisará responder questões sobre a titularidade.

Para pessoas físicas: nome da mãe ou data de nascimento

Para pessoas jurídicas: data de constituição

Além disso, caso você não tenha nenhuma dessas informações, você consegue emitir sua fatura pelo Serviços Online. No entanto, precisará do número da Unidade Consumidora apresentado na fatura de energia, o número da documentação cadastrada e senha.

Para pessoas com cadastro e senha:

Entre no site da Copel

Acesse seu cadastro

Vá na área de Consulta de Débitos

Selecione as faturas que você gostaria de imprimir

Para clientes sem vínculo:

Isto é, se não houver vínculo entre o CPF e a unidade consumidora, siga os passos abaixo:

Acesse o site da Copel

Em “Agência Vírtual”, clique em “Segunda Via da Fatura”

Após isso, vá na terceira opção, e clique

Seu pedido irá para análise e será respondido pelo e-mail quando solucionado.

2ª Via Copel Pelo Aplicativo

Ademais, se você é vinculado da empresa, é possível emitir a fatura pelo aplicativo Copel Mobile, para isso basta você:

Abrir o aplicativo

Acessar o seu cadastro

Ir em “fatura digital”, caso você tenha solicitado o serviço

Ou, “consultar débitos”, para gerar a segunda via da fatura.

2ª Via Copel Pelo Telefone

Em resumo, para aqueles que preferem solicitar a segunda via da fatura pelo telefone, e de quebra tirar uma dúvida sobre algum serviço, ligue:

0800 51 00 116

Selecione a opção 4

Copel Contatos

Por fim, se você gostaria de entrar em contato com a empresa pra solicitar algum serviço, fazer reclamações ou tirar dúvidas, ligue:

0800 51 00 116

O atendimento é gratuito e funciona 24h!

Ademais, é possível entrar em contato com a Copel pelo canal do WhatsApp. Sendo assim, para isso basta salvar o número de contato na sua lista telefônica do celular e enviar uma mensagem sempre que possível:

+55 41 3013 8973

Além disso, se você teve algum problema com a empresa, e não conseguiu solucionar com os contatos informados acima. Será necessário entrar em contato com a Ouvidoria. Sendo assim, a Copel possui dois canais para esse tipo de atendimento, são eles:

Copel Distribuição: 0800 647 0606

Copel Telecomunicações: 0800 649 3949

O prazo para resposta é de até 10 dias.