O Correios foi uma das maiores estatais brasileiras responsável pelo transporte de produtos e agora está entrando em processo de privatização. Apesar disso, a empresa ainda é responsável pela maior cobertura de entregas no Brasil inteiro. Sendo assim, se você gostaria de entrar em contato com os Correios telefone, confira abaixo:

Quem nunca calculou a vantagem do frete acerca do preço do produto? O Correios é responsável pela entrega de grande parte das mercadorias compradas por e-commerce ou até encomendas de lojas presenciais.

Qual o Número de Telefone Correios

Em primeiro lugar, se você está tentando entrar em contato com a Central de Atendimento, para falar com um dos atendentes do Correios, basta ligar:

De Capitais e Regiões Metropolitanas: 3003 0100

3003 0100 Das Demais Regiões: 0800 725 7282

0800 725 7282 De todo o Brasil: 0800 725 0100

Como Entrar em Contato com a Correios

Em segundo lugar, é possível contatar a empresa a partir de outros canais de atendimento de acordo com o seu perfil. Ademais, é possível entrar em contato com a Correios através de formas mais fáceis de contato, seja para saber o horário de funcionamento dos correios, saber mais sobre a Carta Registrada Correios, ou até mesmo perguntar se os Correios Abre sábado.

Continue a leitura abaixo, para saber quais as formas de contato a empresa disponibiliza para você falar com ela.

Chat Correios

Em resumo, a entregadora promove atendimento via Chat. Para utilizar este meio, basta acessar o site da empresa e clicar no botão amarelo direito, ou na Carol, assistente virtual, que pode aparecer para você durante o acesso, que conseguirá entrar em contato.

Telefone WhatsApp Correios

O Correios não possibilita contato com a Central de Relacionamento por meio de WhatsApp. No entanto, é possível rastrear suas encomendas pelo Correio Digital, que funciona pela plataforma de mensagens. Para isso basta você salvar o número abaixo na sua agenda e enviar uma mensagem com o código de rastreio!

+55 11 3136-0110

SAC Correios

Além disso, se você tem um negócio e está com dúvidas de como proceder, o Correios pode ser o caminho certo para essa empreitada. Como assim? A empresa oferece soluções para o seu negócio, sendo assim, se você gostaria de tirar dúvidas sobre os serviços, produtos, ou atendimento comercial, utilize o número abaixo:

Para Regiões Metropolitanas ou Capitais: 4020-8040

Não obstante, se você tem um contrato com a empresa e gostaria de verificar informações sobre o contrato, cobranças, e suporte aos sistemas comerciais. Entre em contato por um dos seguintes canais:

3003 0800

0800 200 0800

Ademais, em caso de deficiência auditiva, ligue para:

0800 725 0898

Telefone Ouvidoria Correios

Caso você já tenha tentado solucionar o problema pelos canais convencionais expostos acima você deve entrar em contato com a Ouvidoria, visto que é um direito seu como consumidor. Para entrar em contato, utilize o número de telefone abaixo:

0800 722 7234

Esse canal funciona das 08h às 20h apenas em dias úteis, sendo assim atente-se na hora de fazer a ligação. Além disso, o tempo de resposta da Ouvidoria costuma ser em um prazo de 30 dias e você pode entrar em contato tanto por manifestação online no site do Correios, basta preencher o formulário, por carta, ou presencialmente.

Não obstante, ainda é possível utilizar as plataformas Fala.BR e Painel Resolveu?

Reclamação Correios – Como fazer

Para finalizar, você pode utilizar de qualquer meio apresentado acima para fazer reclamações. Mas não se esqueça, tente nos canais primários, e se nada mudar, entre em contato com a Ouvidoria.