Se você for um dos clientes da Corsan ou a Companhia Riograndense de Saneamento, assim se você for da região e contar com um imóvel que recebe seu fornecimento através desta companhia pode ser que eventualmente precise da Corsan 2ª via. Assim, será necessário que siga um dos procedimentos abaixo.

Desta forma será necessário que siga o passo a passo dependendo da forma conforme desejar, assim conseguirá verificar as questões relacionadas a este quesito através do site. Contudo, se for mais fácil pelo dinamismo e praticidade também pode ser pelo aplicativo desde o seu celular.

Finalmente, se o que preferir for obter sua 2ª via Corsan pelo telefone. Assim, conseguirá entrar em contato através de uma ligação. Além disso, falaremos sobre o Corsan telefone e contatos.

Segunda Via Corsan

Se estiver se perguntando as alternativas que conta para conseguir obter o seu documento e efetuar o seu pagamento, evitando qualquer tipo de corte ou dívida há algumas opções para prosseguir. Embora a mais tradicional seja ir pessoalmente até uma unidade, hoje existem outras questões.

✅ Buscando como emitir a fatura de sua conta de abastecimento, não deixe de conferir como tirar a Compesa 2ª Via pelo site da mesma.

2ª Via Corsan Pelo Site

Logo, se estiver procurando como emitir a 2ª via Corsan pelo site nossa recomendação é que entre diretamente na página. Em seguida, conseguirá ir até a Central de Atendimentos de autoatendimento.

Assim, quando tiver preenchido todos os seus dados relacionados terá um extrato e 2ª via de Fatura. Porém, para fazer esse processo vale a pena ter o código do imóvel e o CPF do pagador. Desta forma, conseguirá imprimir ou fazer o seu pagamento virtual.

✅ Aproveite também para descobrir emitir a 2ª via Caesb pelo portal da companhia de águas.

2ª Via Corsan Pelo Aplicativo

Conforme muitas empresas tem se adaptado é possível emitir a 2ª via Corsan pelo aplicativo. Para fazer isso é necessário que vá até sua loja de aplicativos onde deverá buscar a opção Corsan.

Após a descarga deverá ingressar na parte de Extrato e 2ª via de fatura. É nesse momento que conseguirá emitir a sua 2ª via após o preenchimento dos seus dados que o identifiquem. Além disso, verá o histórico de consumo, acompanhamento da solução, fatura, entre outras questões.

✅ Veja também como utilizar o APP da Águas de Guariroba para 2ª via e tire a sua fatura sem precisar sair de casa!

2ª Via Corsan Pelo Telefone

Posteriormente, se o que deseja é saber mais sobre a 2ª via Corsan pelo telefone é necessário entrar em contato à central de atendimento da empresa. Logo, disque ao número 0800 646 6444. Ao entrar em contato com o atendente conseguirá saber mais ao respeito da sua fatura, assim como outras questões específicas.

✅ Confira também nossas dicas de como tirar a 2ª via Cagepa através dos canais de atendimento da empresa paraibana.

Corsan Telefone / Contatos

Por último, se busca saber mais do Corsan telefone e contatos o orientamos a que entre em contato com o Call Center, onde receberá atendimento gratuito ao entrar em contato com o 0800 646 6444. Porém, também pode ser feito diretamente desde o site se desejar.

Logo, conseguirá reportar questões específicas a sua linha, seus serviços, assim como reclamações ou questões pontuais que possam vir a acontecer.