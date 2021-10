A CPFL é uma das maiores redes de distribuição de energia elétrica do estado de São Paulo. Mensalmente, a companhia elétrica abastece centenas de residências em todo o estado, com agências presenciais e atendimento virtual para que o cliente possa entrar em contato e solicitar serviços, como tirar a CPFL 2ª Via de sua fatura.

CPFL Fatura 2ª Via

Mensalmente o cliente recebe pelo e-mail ou endereço a sua fatura, com o valor que deve pagar. Em alguns casos, como quando a fatura não chega até o cliente ou então a fatura vence, o cliente deve solicitar a segunda via de sua fatura através do site ou aplicativo da CPFL, para evitar que a sua energia seja cortada e tenha outros problemas por conta do atraso no pagamento.

CPFL 2ª Via Pelo Site

Uma das formas mais simples e usadas de se solicitar a segunda via da conta da CPFL é através do site da empresa, pois não é necessário instalar nenhum aplicativo, e com poucos passos cliente consegue emitir a segunda via de sua fatura. Para emitir a segunda via de sua fatura através do site é necessário que o cliente:

Acesse o site da CPFL, que está disponível em: https://servicosonline.cpfl.com.br/agencia-webapp/;

Selecione a opção “Entrar” caso já possua uma conta cadastrada no site ou então “Criar conta” caso seja o primeiro acesso;

Caso o cliente queira apenas o código de barras de sua conta para realizar o pagamento, deve selecionar a opção “Quero minha 2ª via de conta rápida”, insira o código da conta da residência e o CPF ou CNPJ do responsável pela conta;

Caso o cliente queira a segunda via de sua conta detalhada (que é a via usada como comprovante de endereço), deve selecionar a opção “Já sou cadastrado” e realizar o login em sua conta;

A segunda via de sua conta estará disponível para pagamento online ou então para impressão.

CPFL 2ª Via Pelo App

Outra forma de solicitar a segunda via de sua conta é através do aplicativo da CPFL. Para emitir a segunda via de sua fatura através do aplicativo é necessário que o cliente:

Instale o aplicativo da CPFL, que está disponível para Android (clique aqui para instalar) e IOS (clique aqui para instalar);

Selecione a opção “Entrar” caso já possua uma conta cadastrada no site ou então “Criar conta” caso seja o primeiro acesso;

Selecione a opção para emitir a segunda via de sua conta.

CPFL 2ª Via Pelo Telefone

Outra forma de solicitar a segunda via de sua conta é através da central de atendimento da CPFL pelo telefone. Para emitir a segunda via de sua fatura através do site é necessário que o cliente:

Ligue para a Central de Atendimento da CPFL, através do número 0800 010 1010;

Solicite o atendimento com um atendente;

Solicite a segunda via de sua conta.

CPFL Reclame Aqui

A empresa CPFL possui um histórico regular no Reclame Aqui, sendo que todas as reclamações realizadas na plataforma são respondidas pela equipe de atendimento da CPFL. Para realizar uma reclamação para a CPFL no Reclame Aqui o cliente deve acessar: https://www.reclameaqui.com.br/empresa/cpfl/.