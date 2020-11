O Crédito Pravaler 2021 é um programa de concessão de credito estudantil, a rede de ensino superior privada, o financiamento é regulamentado pela Ideal Invest. que por meio de diversas parcerias com universidades privadas oferecem o financiamento.

O Pravaler 2021 possibilita que o candidato tenha um prazo de pagamento mais estendido para quitar o valor cheio, o aluno paga somente uma parcela por mês até a quitação total do valor, sendo assim parte do pagamento da universidade vai sendo quitada durante o período de estudo do universitário (a) e outra parte é quitada depois da formação do estudante.

Crédito Pravaler 2021 – O que é?

Em parceria com diversas instituição o aluno contemplado com o financiamento arca com parte dos juros do financiamento, sendo assim a outra parte de juros e paga quem arca é a faculdade, para entender melhor veja o exemplo a seguir.

Em um curso de nível superior de 4 anos, o aluno leva em média 10 anos para quitar o seu financiamento. Em alguns caso o juros é integral, nesse caso o curso de 4 anos o universitário quita o financiamento em 8 anos, pagando o valor de 50% da mensalidade, é a outra parte o aluno paga os outros 50% depois de formado, o valor é atualizado somente depois com inflação.

Crédito Pravaler 2021 – Inscrições?

No próprio site do Pravaler (creditouniversitario.com.br) o aluno tem a possibilidade de solicitar e simular o crédito de acordo com o seu perfil econômico, basta apenas preencher e informar o curso e a instituição a qual o aluno deseja estudar, para isso é necessário também que o candidato ao financiamento se tenha um fiador.

Crédito Pravaler 2021 – Como Funciona?

Após o preenchimento da proposta o candidato irá passar por seis etapas isso contando a da inscrição do crédito Pravaler 2021, após isso se aprovado o credito é concedido, para isto basta que o candidato preencha corretamente todas as proposta com os dados solicitados, principalmente os dados do fiador, o candidato recebe os dados da aprovação através do e-mail, aonde a análise é feita em até 3 dias úteis.

Depois disso, o candidato aprovado é avaliado pela a faculdade que o mesmo escolheu ingressar, essa avaliação é apenas a verificação da matricula do aluno, após essa analise o aluno recebe um e-mail informando a disponibilidade do contrato no portal do aluno.

Sendo assim, para dar continuidade ao aluno deve imprimir o contrato, assinar o mesmo e entregar na faculdade junto a cópia de toda a documentação solicitada, a entrega de todos os documentos é analisada, é tudo estando no conforme, basta acessar o próprio site e imprimir o primeiro boleto para pagar o seu financiamento. Em cada novo semestre o parcelamento sofre uma nova análise, as mensalidades de cada contrato só serão cobradas de acordo com a quitação das parcelas do contrato anterior.

Como Funciona os Juros do Pravaler 2021?

Quando o aluno estar cursando a faculdade a mesma arca integralmente com todos os juros, aonde para o aluno a taxa de juros é cobrada zero, o aluno arca apenas com a correção da inflação, quando a faculdade arca parcialmente com o valor a taxa média de juros fica em torno de 1,25 ao mês.

