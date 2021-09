Procurando como fazer o Direcional Transportes Rastreamento? Neste artigo, você vai entender tudo sobre o processo de rastreamento feito na Direcional Transportes. Além disso, vamos falar um pouco dessa empresa e claro, a sua credibilidade no mercado. Vamos lá!

Direcional Transportes Rastreamento

Independentemente do que se compra na internet, a ansiedade de receber o produto sempre está presente. Para sanar essa ansiedade e até estar ciente da situação atual da encomenda, utilizar métodos de rastreamento é sempre recomendado.

Assim como diversas outras empresas, a Direcional Transportes possui dentro da sua plataforma (site) um método próprio de rastreamento.

A fim de deixá-lo ainda mais ciente, a seguir você vai ver um tópico completo falando exatamente sobre como funciona o rastreio na Direcional Transportes.

Como Funciona o Rastreio

Atuando em mais de 16 estados do país, a Direcional Transportes possui 19 filiais, o que facilita e muito na logística e consequentemente em sua velocidade de entrega.

Embora o site oficial da empresa disponibilize um método de rastreio, é importante saber que o rastreamento só se torna possível assim que a sua compra for aprovada.

Como assim? Ao escolher o seu produto em uma das lojas filiais direcionais, o mesmo entra em processo de análise de pagamento. Com isso, assim que o pagamento for aceito, o processo de rastreamento inicia.

Em seguida, com a compra feita, o produto é direcionado para uma das 19 distribuidoras espalhadas pelo país. Se o produto está em outro estado, o seu produto vai de uma distribuidora para outra, até chegar em sua casa.

Rastrear Código

Agora que você já entende um pouco sobre como funciona a forma operacional da Direcional Transportes, está na hora de você entender como você pode rastrear a sua encomenda.

Como mencionado anteriormente, o monitoramento começa assim que o processo de pagamento for aceito. Após essa etapa, para efetuar o rastreio, é importante que você tenha em mãos a nota fiscal do produto, seu CPF ou CNPJ e, claro, a senha de cadastro na transportadora.

Por mais que o rastreio seja feito facilmente, abaixo preparamos um passo a passo completo para você:

Passo 1: Acesse o site oficial da Direcional, clicando aqui;

Passo 2: Assim que acessar o site, clique em “Rastrear Encomenda”. A seguir, preencha os dados solicitados e para finalizar, clique em “Consultar”;

Passo 3: Pronto! Todos os detalhes referentes à sua encomenda vão aparecer na sua tela.

Direcional Transportes Telefone

Atualmente, a forma mais utilizada para quem deseja entrar em contato com a empresa é utilizando o “Fale com a gente” no site oficial da mesma. Neste caso, o seu atendimento será feito pelo e-mail.

Todavia, você também pode utilizar o telefone: (31) 2122-6800. Mas lembre-se, este telefone possui o DDD de Minas Gerais, mais especificamente de Contagem.

Sobre a Direcional Transportes

Estando presente em 16 estados do Brasil, mais especificamente na região Sudeste do país, a empresa possui 19 filiais, contando com mais de 1200 colaboradores, todos trabalhando em função do cliente final, você.

Até o momento, a empresa conta com mais de 20 anos de experiência, mas foi em 2006 que a mesma se especializou em transporte de produtos feitos através dos comércios eletrônicos, mas conhecidos como e-commerce.