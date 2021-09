Dentre as diversas transportadoras que atuam hoje na internet, a Direct é hoje uma das que mais se destaca, pois além de seu serviço de entrega rápido, a transportadora ainda disponibiliza a opção do Direct Rastreamento para os clientes. Com essa opção, o cliente possui maior segurança com sua encomenda, pois consegue saber se a encomenda foi perdida ou então se a entrega sofrerá algum atraso.

Comprar pela internet se tornou uma realidade para a maioria dos consumidores. Hoje já existem milhares de lojas que entregam em todo o país, sendo possível até mesmo comprar algo em um outro país e receber em poucos dias. A maioria das lojas que atuam no comércio digital contam com transportadoras especializadas em entregas expressas, garantindo que o produto vai chegar ao consumidor em ótimo estado e em pouquíssimo tempo.

Direct Rastreamento

Com a opção de rastreamento o cliente consegue saber mais sobre o trajeto de sua encomenda, e também saber quando o seu produto deve chegar. Com o rastreamento fica mais fácil também entrar com uma possível reclamação caso o seu produto tenha um atraso na entrega.

Para solicitar o rastreamento da encomenda basta que o cliente tenha em mãos o código de rastreamento, que o despachante recebe no momento em que deixa a encomenda com a transportadora. Aproveite ainda para conferir como realizar seu rastreamento Wish e veja também como efetuar o rastreamento Americanas.

Como funciona o Direct Rastreio

O rastreio da transportadora Direct funciona de maneira simplificada, da seguinte forma:

O cliente acessa o site da Direct e insere o código de rastreio (ou outro código caso não tenha o de rastreio);

Insira o número do CPF ou CNPJ do remetente caso seja solicitado;

O trajeto de seu produto aparecerá na tela, onde será possível ver quando o produto saiu do destinatário e a previsão de chegada.

Direct Rastrear Código

Para rastrear sua encomenda que será entregue pela transportadora Direct. Para rastrear o seu pedido é necessário que o cliente:

Acesse o site da transportadora Direct, que está disponível em: https://directlog.com.br/;

No canto superior direito da tela, selecione a opção “Rastreie a sua encomenda”;

Selecione qual o código que deseja usar: número da remessa ou ordem de coleta ou tracking number;

Insira o código escolhido;

Selecione a opção “Consultar”;

Na tela irão aparecer as datas, horário e a localização do trajeto de sua encomenda.

Direct – contato

Caso o cliente precise entrar em contato com a transportadora Direct para falar sobre sua encomenda durante ou após o trajeto, o cliente pode entrar em contato com o Fale Conosco da transportadora (disponível em: https://directlog.com.br/fale-conosco).

No canal de atendimento Fale Conosco da Direct o cliente pode falar sobre sua encomenda, contratar um serviço adicional da Direct e vários outros serviços. A Direct não disponibiliza um canal de atendimento por telefone. Veja ainda como fazer o rastreamento mercado Livre e também como fazer o Rastreamento Aliexpress.

Sobre a Direct

A transportadora Direct atua no ramo de transporte de cargas desde o ano de 2003, realizando entregas em todo o país, principalmente para e-commerces, se destacando por seu curto tempo de entrega, sendo especializada em cargas expressas. A Direct trabalha com lojas renomadas no mercado, como Americanas, Submarino e Shoptime.