De antemão, é necessário que saiba que a DirectLog é uma plataforma que trabalha com logística e distribuição. Desta forma, é possível que o cliente esteja aguardando uma entrega ou algum produto e, portanto, precise do DirectLog telefone. Assim, se este for o seu caso, aqui abordaremos mais detalhes.

Porém, uma questão que precisa ter conhecimento é que esta não é a única forma como entrar em contato com a DirectLog. Assim, é importante que saiba que não é a única forma para falar com um atendente. Logo, diremos se há possibilidades de falar por chat ou por whatsapp.

Contudo, eventualmente acontecem ocorrências que precisam que entre em contato com uma equipe mais especializada, como por exemplo dúvidas sobre a Direct Rastreamento. Desta forma, saiba que se houver necessidade de falar com o SAC, DirectLog, ouvidoria ou como fazer uma reclamação de DirectLog.

DirectLog Telefone

Há questões que é melhor serem questionadas diretamente com um agente. Logo, se estiver se perguntando qual o número de telefone da DirectLog informamos que a sua melhor alternativa é ligar ao (11) 4003 – 2034.

Como Entrar em Contato com a DirectLog

Porém, existem outras alternativas bastante úteis para entrar em contato que permitem que o cliente consiga solucionar as pendências, intercorrências ou questões que possam estar preocupando-o.

Chat DirectLog

Embora muitas empresas estejam investindo no chat, a DirectLog ainda não conta com esta possibilidade. Porém, a empresa conta com um formulário online bastante eficiente que faz com que a sua preocupação seja transmitida a um assistente que o ajudará a brindar a melhor solução possível.

DirectLog Telefone WhatsApp

Muitas empresas estão investindo em atendimento mais humanizado e prático como por exemplo o whatsapp. Logo, se estiver procurando este tipo de serviço é importante que saiba que pode entrar em contato através do telefone ou formulário que brindamos anteriormente.

SAC DirectLog

O SAC é um departamento que as empresas contam para que os usuários possam fazer reclamações sobre alguma questão em especifica relacionada aos seus serviços ou produtos. Desta forma, se estiver pesquisando saber mais ao respeito, saiba que este sistema está integrado ao número geral (11) 4003 – 2034, aqui conseguirá falar com um atendente que o ajude neste quesito.

Ouvidoria DirectLog

Em seguida, se estiver se perguntando sobre a Ouvidoria que é um departamento que permite ajudar quando o SAC não é eficiente saiba que, infelizmente, a DirectLog não conta com este serviço. Desta forma, será necessário que entre em contato através do formulário ou do número geral (11) 4003 – 2034.

Reclamação DirectLog – Como fazer

Finalmente, muitos clientes que se encontram frustrados com as alternativas ou com a falta de solução por algum motivo se perguntam como fazer reclamação DirectLog. Por este motivo informamos que é necessário chamar neste número e falar com um atendente. Logo, é importante que acompanhe a sua resolução, já que isso é fundamental para obter um bom resultado.