Como utilizar o DLOG Rastreio? Seja bem-vindo! No artigo de hoje, você vai ver todos os detalhes da DLOG, como você pode rastrear o seu produto, como funciona o sistema de rastreamento e diversas outras informações de suma importância para você cliente B2B ou B2C. Vamos lá!

DLOG Rastreio

O que é o DLOG Rastreio? Por ser uma das maiores empresas de solução de logística do Brasil, voltada principalmente para o transporte de mercadorias para os principais comércios eletrônicos do país, a DLOG possui um método de rastreio próprio.

Ao contrário de algumas transportadoras, a DLOG não para de investir não só na sua logística e transporte, o que resulta na entrega do seu produto mais rápida e sem danificação no produto, mas também na sua plataforma.

Em outras palavras, além da DLOG enviar o seu produto de forma mais rápida e segura, ela também investe em oferecer uma melhor experiência para você. Isso pode ser notado ao entrar no site oficial da empresa, clicando aqui.

Como Funciona o Rastreamento DLOG?

Por ser uma empresa que atua desenvolvendo soluções de logística para outras empresas, a DLOG consegue ter um sistema eletrônico organizado, ideal para facilitar o rastreio de encomendas.

Com isso, quando o seu produto passar por 1 setor da empresa, automaticamente a plataforma da DLOG vai atualizar o status do seu produto para você. Dessa forma, você consegue estar sempre atualizado sobre a etapa do seu produto e claro, quanto tempo ele vai levar para chegar até a porta da sua casa.

Entretanto, para esse monitoramento ser possível, é de suma importância que você tenha o número de rastreio do produto ou o número do seu CPF/CNPJ em mãos, ok?

DLOG Rastrear Código

Conseguiu o número de rastreio? Que bom! Com o número em mãos, você consegue ir para o próximo tópico do artigo. Qual? Conhecer o passo a passo para você rastrear a sua encomenda agora mesmo, de forma 100% online, do seu smartphone, tablet ou computador.

Passo 1: Acesse o site oficial da DLOG, clicando aqui;

Passo 2: Assim que acessar o site, basta clicar em “Rastrear” no Menu superior direito;

Passo 3: Por fim, basta clicar em “Rastrear Objeto”.

Pronto! Seguindo apenas esses 3 passos você vai conseguir ter todos os detalhes sobre o seu produto.

DLOG Rastreio Telefone

Ficou sem internet ou mesmo não conseguiu consultar pelo site? Independentemente do que aconteça, a consulta também pode ser feita pelo telefone, basta ligar para o número: (11) 4552-2800.

Infelizmente, a empresa ainda não possui um suporte como Chat Online ou mesmo contato via WhatsApp. Todavia, até o momento, tudo pode ser resolvido através do número acima.

Sobre a DLOG

A DLOG é uma empresa com sede em São Paulo e atua transportando mercadorias para praticamente todos os estados do Brasil, são ao todo 2000 municípios brasileiros que recebem mercadorias da empresa.

Além da velocidade e a economia na entrega, a empresa também possui seguro, se responsabilizando por roubos, extravios e avarias em 100% das entregas.

