Como emitir a EDP 2ª Via? Se você por algum motivo esqueceu ou mesmo não recebeu a sua fatura de pagamento EDP. A seguir, você vai ver um jeito simples, rápido e 100% online para emitir a sua 2ª Via da Fatura EDP sem sair de casa. Vamos lá!

EDP Segunda Via

Atualmente, a EDP é uma companhia de abastecimento de energia que opera em São Paulo e no Espírito Santo. Embora abastece grande parte do Espírito Santo, a EDP possui pontos de abastecimentos em apenas 28 municípios de São Paulo, como Vale do Paraíba, Litoral Norte, entre outros municípios.

A fim de acelerar não só a prestação dos seus serviços, mas o acesso dos seus clientes a informações, a EDP investiu em plataformas de automatização, como é o caso dos sites e do aplicativo da empresa.

Através do site e/ou aplicativo, você consegue entrar em contato com a empresa, tirar dúvidas, solicitar serviços e claro, emitir a sua fatura/2ª via da fatura.

EDP 2ª Via pelo Site

Embora o site e o aplicativo possuam a mesma finalidade, ambos podem ser utilizados para momentos diferentes. Como assim? O Site é mais rápido para quem deseja emitir a segunda via pela primeira vez.

Entretanto, para quem quer acompanhar mais de perto a EDP e ter tudo que o site oferece, mas na palma da sua mão, o aplicativo é o meio mais recomendado.

Passo a passo EDP 2ª Via pelo Site:

Passo 1: Acesse o site oficial do EDP, clicando aqui;

Passo 2: Ao acessar o site, desça a página e procure por “Segunda Via da Fatura” no menu “EDP Online”;

Passo 3: Em seguida, escolha o seu Estado clique em “2ª Via Simplificada” no canto esquerdo da tela;

Passo 4: Por fim, basta inserir o número de instalação e clicar em “Avançar”.

Para emitir a sua segunda via da fatura, basta selecionar a fatura que deseja pagar e selecionar a opção “Baixar”.

EDP 2ª Via pelo APP

Passo 1: Instale o aplicativo EDP em seu smartphone (Android ou IOS);

em seu smartphone (Android ou IOS); Passo 2: Posteriormente, acesse a sua conta no aplicativo e selecione a opção “Realizar Pagamento de Contas”;

Passo 3: Por fim, basta inserir o número de instalação da sua conta.

Através do aplicativo, você consegue efetuar o pagamento da sua fatura e da segunda via da mesma utilizando o cartão de crédito e transferência bancária.

Pelo Telefone

Além do site e do aplicativo, a EDP também disponibiliza para você um número de telefone. Mas lembre-se, o número de telefone a seguir deve ser utilizado somente para você cadastrar o seu número do celular, como é possível ver no passo a passo a seguir.

Passo 1: Ligue para a Central de Atendimento EDP ligando para o número: 0800-721-0707;

Passo 2: Posteriormente, solicite a segunda via da fatura;

Passo 3: Lembre-se, após 90 dias sem efetuar o pagamento da sua fatura, a EDP poderá cortar a sua energia elétrica.

No final do processo, mensalmente você receberá a sua via de pagamento através do seu SMS, facilitando o pagamento e evitando atrasos.