A Neoenergia Elektro é a companhia elétrica responsável pelo fornecimento de energia elétrica para o estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul, totalizando ao todo mais de 220 municípios atendidos. Mensalmente, a companhia abastece mais de seis milhões de residências e comércios espalhados pelos dois estados. Veja abaixo como tirar a Elektro 2ª Via.

Segunda Via Elektro

Todo mês o cliente recebe sua fatura, seja por correio ou por e-mail. Em alguns casos, o cliente precisa solicitar a segunda via de sua fatura, como quando ocorre perda da fatura ou o pagamento será feito após a data de vencimento. Para facilitar o dia a dia do cliente, a Elektro disponibiliza algumas formas para emissão da segunda via. Saiba também como fazer na Eletropaulo Segunda Via.

Após a emissão da segunda via, o cliente pode optar por realizar o pagamento online ou então o pagamento presencial, em uma agência bancária ou casa lotérica. O não pagamento da fatura implica em interrupção do fornecimento de energia elétrica para a residência do cliente.

Pelo Site

Uma das formas mais práticas de emitir a segunda via é na página de serviços do site da Elektro. Para emitir a segunda via de sua conta usando o site é necessário que o cliente:

Acesse o site da Elektro, que está disponível em: https://www.neoenergiaelektro.com.br/;

Selecione a opção “Segunda via de fatura”;

Realize o login em sua conta, com o CPF ou CNPJ e a senha cadastrada;

Selecione a fatura da qual deseja emitir a segunda via.

Com a segunda via em mãos o cliente pode realizar o pagamento online, usando o aplicativo ou site Seu banco, ou ir até uma casa lotérica ou agência bancária e realizar o pagamento presencialmente.

O cliente também pode acessar a segunda via de sua conta através do aplicativo da companhia elétrica. Para emitir a segunda via de sua conta através do aplicativo é necessário que o cliente:Pelo Aplicativo.

Instale o aplicativo da Elektro, que está disponível para Android (clique aqui para realizar o download) e IOS (clique aqui para realizar o download);

Realize o login em sua conta, com o CPF ou CNPJ e a senha cadastradas anteriormente;

Selecione a aba “Faturas”

Sua conta estará disponível para que possa copiar o código de barras e realizar o pagamento online.

2ª Via Elektro Pelo Telefone

Outra forma de emitir a segunda via de sua fatura é através do telefone da central de atendimento da Elektro. Para solicitar a segunda via de sua conta é necessário que o cliente:

Ligue para o número 0800 701 01 02;

Solicite com o atendente a segunda via da fatura;

Informe os dados solicitados por ele.

Elektro Contatos

A companhia Elektro disponibiliza diversos canais de atendimento ao cliente, como:

Central de atendimento, através do telefone 0800 701 01 02;

Central de atendimento para empresas, através do telefone 0800 701 01 03;

WhatsApp, através do número (19) 2122 1696;

Central de atendimento via SMS, através do telefone 28116;

Agência virtual de atendimento, disponível em: https://www.neoenergiaelektro.com.br/fale-com-a-gente/canais-de-atendimento.