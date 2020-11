Emissão de Dar Online – O Darf é um Documento de Arrecadação de Receitas Federais para cobrança de impostos de operações financeiras dos contribuintes. O Darf é gerado tanto pelo Ministério da Fazenda como pela Receita Federal. O Darf pode ser simples ou comum e pode ser usado tanto por pessoa física ou jurídica. O Documento de Arrecadação de Receitas Federais Simples é o mais utilizado pelos brasileiros. Ele foi criado em 1997 e usado pelas empresas que estavam no regime do Simples.

Em 2011 o Darf Simples foi substituído pelo Documento de Arrecadação do Simples Nacional, o DAS, que é uma guia única de cobrança dos impostos de microempreendedores e empresas de pequeno porte. O Documento de Arrecadação de Receitas Federais comum ainda existe até hoje e foi criado logo depois do surgimento do Documento de Arrecadação de Receitas Federais Simples, hoje extinto. O Darf comum também é um tipo de cobrança de arrecadação de tributos dos brasileiros tanto como pessoa física como pessoa jurídica.

O Documento de Arrecadação de Receitas Federais comum é usado para pagamento do PIS/COFINS sobre o faturamento das empresas, imposto de renda e tributo de impostação de produtos estrangeiros.

Emissão de Darf Online

Para realizar a emissão de darf online, o contribuinte precisa:

Acessar o portal da Receita Federal; Selecione se deseja pagar cota única ou parcelado; Imprima a DARF através do programa IRPF; No caso de pagamento parcelado, será necessário baixar o Sicalc para cálculo e impressão das guias da DARF.

Para o pagamento em atraso, o cidadão poderá acessar o https://idg.receita.fazenda.gov.br/interface/cidadao/irpf/2017/pagamento/pagamento-em-atraso, ciente de que haverá multas e juros por causa do atraso. Para quitação total da dívida, o contribuinte precisa pagar o saldo em atraso juntamente com os acréscimos dos juros e multa.

Caso o contribuinte não pague os acréscimos, ele ainda estará em débito com a Receita Federal e o saldo faltante ficará pendente para pagamento. Para o cálculo do débito, o cidadão poderá consultar pelo próprio link disponibilizado acima.

Gerar Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Para o pagamento das outras quotas, o contribuinte deverá acessar https://receita.economia.gov.br/interface/cidadao/irpf/2020/pagamento/emissao-de-darf e escolher entre as opções de “extrato da DIRPF”, “Programa para cálculo e emissão do DARF para as quotas do IRPF” ou “Preenchimento Manual do DARF”.

No “Extrato da DIRPF” o contribuinte poderá consultar o demonstrativo de débitos declarados para saber quantas quotas foram solicitadas e como está a situação delas. Qualquer Documento de Arrecadação de Receitas Federais que estiver em atraso terá acréscimos de juros e multa.

Após escolhidas das opções, o contribuinte vai preencher os dados requeridos e a Receita Federal irá fazer a geração do Darf para pagamento.

Imprimir Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Após a escolha de qual Documento de Arrecadação de Receitas Federais será gerada, preenchimento dos dados necessários, geração da Darf, o contribuinte terá a opção de imprimir o tributo para pagamento em uma agência bancária credenciada.

Vale lembrar que o contribuinte não pode gerar um Documento de Arrecadação de Receitas Federais para pagamento dos seus impostos com um valor inferior a R$ 10. Caso o valor do código de barras do Darf seja inferior a R$ 10 deverá ser adicionado ao valor as contribuições dos períodos posteriores para que o valor seja superior a R$ 10. Daí o contribuinte poderá pagar os valores dentro do prazo estabelecido.

O IOF também está dentro desse critério da Receita Federal.

Onde Pagar DARF

A DARF poderá ser paga através de bancos que possuam convênio com a Receita Federal para o recebimento de tributos. Confira a lista completa abaixo:

Darf Nº do Banco Banco do Brasil S/A 1 Banco da Amazônia S/A 3 Banco do Nordeste do Brasil S/A 4 Banco do Estado do Espírito Santo S/A 21 Banco Alfa S/A 25 Banco Santander (Brasil) S/A 033 (008) Banco do Estado do Pará S/A 37 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A 41 Banco do Estado de Sergipe S/A 47 Banco de Brasília S/A 70 Caixa Econômica Federal 104 Banco BBM S/A 107 Banco Agiplan S/A 121 Banco Original S/A 212 Banco Bradesco S/A 237 Banco Cacique S/A 263 China Construction Bank S/A 320 Itaú Unibanco S/A 341 Banco Mercantil do Brasil S/A 389 Banco Safra S/A 422 Banco Sumitomo Mitsui Brasil S/A 464 Banco Pan S/A 623 Banco Rendimento S/A 633 Banco Citibank S/A 745 Banco Cooperativo Sicredi S/A 748 Banco Cooperativo do Brasil S/A 756