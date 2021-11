Muitas pessoas ainda não sabem que podem realizar Empréstimo na Conta de Luz, mas sim, isso é possível e pode ajudar muitos que necessitam de um dinheiro extra para poder quitar algumas dívidas.

O que é o Empréstimo na Conta de Luz?

Conhecido pelo nome de Empréstimo Pessoal Alternativo, o empréstimo feito por meio da conta de luz existe desde 2019 e pode ser uma boa modalidade para aqueles que estão precisando e não conseguiram alguma forma de fazer empréstimo.

Desta forma, o valor final do seu boleto de energia virá com o valor referente a soma do consumo mensal da energia em sua residência junto com o valor do empréstimo realizado.

Como há uma possibilidade maior de que o pagamento referente ao empréstimo seja feito por meio do boleto de energia, as chances para que o empréstimo nesta modalidade seja solicitado normalmente são maiores do que outras formas de empréstimo.

Isso ocorre por conta de o empréstimo ser cobrado diretamente junto com o gasto de energia no próprio boleto da conta de luz, assim, são menores os riscos de inadimplência.

Empréstimo na Conta de Luz é Confiável?

Sim, o empréstimo feito por meio da conta de energia elétrica é confiável, porém é importante que você faça o procedimento com instituições responsáveis e sérias. Assim, é muito importante que você tome cuidado com instituições suspeitas.

É importante pesquisar bem antes para saber em quais instituições você pode realizar tal procedimento. Aproveite para consulta serasa e saber como esta sua situação.

Como Funciona o Empréstimo?

Se você possui dúvidas de como ocorre o empréstimo na conta de luz, basta continuar lendo este artigo que logo abaixo iremos explicar tudo:

Primeiramente é necessário que você verifique se a companhia de luz da cidade onde você mora trabalha com empréstimo;

Caso sim, procure uma instituição financeira que apresente essa prática de convênio;

Ao realizar a solicitação do crédito diante dessa parceria, o valor do empréstimo que deverá ser pago será somado junto de seu consumo de energia elétrica;

Então, por exemplo, se você paga R$70,00 em sua conta de energia e solicitou um empréstimo de R$130,00, o valor total do seu boleto de luz será R$200,00.

Como Solicitar o Empréstimo na Conta de Energia Elétrica?

Se você tem o interesse em solicitar empréstimo por meio de sua conta de luz, é necessário que a sua situação esteja de acordo com os seguintes tópicos abaixo:

O responsável deve ter mais de 21 anos;

É necessário possuir uma conta bancária;

Ser o titular responsável pelo boleto de energia elétrica;

Estar com todas as faturas de energia pagas;

Pesquisar se a fornecedora de energia da sua região realiza este tipo de empréstimo;

Por fim, avalie todas as instituições presentes em sua região que ofereçam essa forma de serviço.

Onde Solicitar o Empréstimo na Conta de Luz?

Primeiro é necessário você saber se a companhia de energia elétrica da sua região oferece esse tipo de serviço. Afinal, apenas com a autorização dela será possível que você consiga esse empréstimo.

Após saber se a companhia de sua região oferece esse serviço, você deverá buscar por instituições financeiras que realizam essa forma de empréstimo. Logo abaixo iremos apresentar as instituições que trabalham com essa modalidade de crédito:

Documentos Necessários

Cada instituição financeira trabalha de forma diferente, mas geralmente elas solicitam que os interessados apresentem os seguintes documentos:

CPF;

Carteira de Identidade (RG);

Comprovante de residencial;

Carteira de trabalho;

Declaração de imposto de renda ou então extrato bancário.