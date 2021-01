Muitos brasileiros por várias razões não tiveram a oportunidade de concluir o ensino fundamental e médio, pensando nisso o Ministério da Educação criou um sistema gratuito que oferece um certificado de conclusão para aqueles que desejam ter diploma ou quem deseja volta a estudar.

O nome Encceja 2022 significa Exame Nacional para Certificação do Ensino Fundamental e médio, o programa é uma prova que testa todos os conhecimentos e competências do cidadão brasileiro, caso o mesmo seja aprovado ele possui direito de solicitar o certificado de aprovação.

A procura pelo programa tem sido cada vez maior, pois o programa dar oportunidade para diversos jovens, que através do programa conseguem ter a oportunidade de conseguir o certificado do ensino fundamental e ensino médio, mesmo que o candidato não tenha frequentando o determinado nível social, o que vai depender é somente o desempenho de candidato em realizar a prova.

Inscrição Encceja 2022

O exame é realizado em parceria com INEP, órgão responsável também pelo o Enem 2022, a inscrição no programa Encceja é gratuita, isso facilita acesso de diversas a ingressar no programa, de modo essa oportunidade melhora a qualidade de vida de diversas pessoas, e a oportunidade também para evoluir no mercado de trabalho através do certificado de conclusão. Para que o candidato participe do programa é preciso ter no mínimo 15 anos isso se o candidato for de ingresso ao nível fundamental, e para realizar a prova do ensino médio o candidato deve ter no mínimo 18 anos, caso o candidato seja aprovado ele pode solicitar o certificado de conclusão do nível de ensino aprovado.

Calendário Encceja 2022

O programa Encceja é realizado em janeiro para que as pessoas consiga ter a oportunidade de começar o ano já conquistando o diploma no seu currículo.

Prova Encceja 2022

A prova tem composição de um total de 30 questões, todas elas múltiplas escolhas, a qual aborda os seguintes temas, artes, química, matemática, história geral e história do Brasil, inglês, português e ciências naturais.

Além disso em no caso de candidato ao diploma ao ensino fundamental ainda precisam realizar uma redação aonde o tema é definido pela a banca na hora, dessa forma o Encceja visa força a qualidade do candidato em redigir o tema que foi solicitado. O candidato mostrando a qualidade do conteúdo desenvolvido tem chance de ingressar em uma faculdade.

Data de Provas do Encceja 2022

Ainda não foi liberado pelo o Governo Federal a data em que as provas serão realizadas, se seguir o padrão que foi definido ano passo as provas poderão ser realizadas no final de janeiro a início de fevereiro.

Resultado Encceja 2022

O resultado será divulgado logo após a realização do exame por isso é importante fica atento a qualquer atualização no site do MEC (www.portal.mec.gov.br/encceja).

O Encceja é a oportunidade para você que por algum motivo não conseguiu concluir a sua jornada acadêmica, essa é a oportunidade para que obter o diploma de ensino fundamental e médio e que através desse certificado de aprovação é possível obter diversas conquista, como melhorar a condição de um emprego, sucesso profissional e pessoal.