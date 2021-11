Procurando pelo Enel Telefone? Atualmente, a Enel possui uma estrutura completa de atendimento para você cliente. Pensando nisso, abaixo você vai conhecer todos os meios disponíveis para você entrar em contato com a empresa e ter acesso a todos os setores de atendimento disponíveis pela mesma.

Enel Telefone

Hoje em dia, problemas com energia elétrica são comuns em algumas regiões, porém, embora não sejam tão recorrentes, podem afetar a rotina das pessoas, principalmente na parte da manhã e à noite.

A fim de entrar em contato com a empresa, atualmente a Enel possui diversos setores de atendimento. Dessa forma, você pode tanto tirar suas dúvidas, fazer reclamações ou mesmo fazer solicitações, diretamente com o setor adequado. Veja abaixo:

SAC Enel São Paulo: 800 72 72 120

SAC para Deficientes Auditivos: 0800 77 28 626

Ouvidoria: 0800 72 73 110

Como entrar em contato com Enel Telefone?

Como foi mencionado anteriormente, a Enel é uma empresa consolidada no mercado e que se preocupa com o atendimento dos seus clientes. Para facilitar essa conexão entre cliente e empresa, a Enel possui alguns canais de atendimento, como, por exemplo:

Telefone;

Chat Online;

WhatsApp.

Além dos 3 canais acima, você também pode entrar em contato com a empresa de forma indireta utilizando sites como o próprio Reclame Aqui, por exemplo. Além de poder por exemplo consultar Enel Segunda Via.

Telefone WhatsApp Enel

Embora ainda seja muito utilizado, o telefone está cada vez mais ficando ultrapassado e em muitas situações, não é nada prático aguardar em uma linha para ser atendido.

Neste caso, para evitar esse tipo de problema e agilizar o atendimento diminuindo o tempo de espera em outros canais, a empresa também abrir um setor de atendimento via WhatsApp através do número: (21 99601-9608).

Saiba: Como entrar em contato com a Eletropaulo Telefone, e como emitir Elektro 2ª Via.

Chat Enel

Assim como o WhatsApp citado no tópico anterior, o Chat Online também é outro meio prático e 100% online para quem deseja entrar em contato com a ENEL de forma rápida, prática e segura.

Passo 1: Acesse a Enel do seu Estado, clicando aqui;

Passo 2: Assim que acessar o site, clique em “Atendimento”;

Passo 3: Posteriormente, selecione a opção “Fale Conosco” clicando em “Clique Aqui’;

Passo 4: Neste momento, você entrará em contato com a “Assistente Virtual”. Selecione a opção que deseja e para finalizar, a guarde a sua resposta.

SAC Enel

O Serviço de Atendimento ao Cliente ENEL é dividido em 2 principais números. Entretanto, é importante saber que o mesmo é destinado para cada estado. Sendo assim, se você mora no Rio de Janeiro, por exemplo, o SAC ENEL possui outro telefone.

Central de Relacionamento da Enel São Paulo: 0800 72 72 120;

Deficientes Auditivos: 0800 77 28 626

Ouvidoria Enel

Neste conteúdo, abordamos primordialmente os telefones voltados para a ENEL do estado de São Paulo. Mas para quem reside em outro estado e precisa falar com a empresa, o ideal é entrar no site oficial da ENEL do seu estado e clicar em “Nossos Telefones”.

Ouvidoria da Enel São Paulo: 0800 72 73 110

Reclamação Enel — Como fazer?

Junto com todos os canais mencionados acima, um dos mais rápidos para quem busca a solução de um problema é o Reclame Aqui.

Por quê? Cada reclamação neste site é pública, logo, quanto mais problemas a empresa solucionar, melhor será a sua avaliação no site. Para isso, basta acessar o site Reclame Aqui, clicando aqui e clicar em “Reclamar”.