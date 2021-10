A Energisa é considerada uma das primeiras instituições da distribuição de energia elétrica de maneira privada. Ademais, o grupo Energisa se define como inovador, já que a empresa oferece suporte para milhares de brasileiros a mais de 100 anos. Sendo assim, caso você precise se comunicar com a empresa, informaremos o número da Energisa telefone.

Qual o Número de Telefone da Energisa

Em primeiro lugar, a empresa oferece atendimento ao cliente de forma gratuita, 24 horas por dia. Desse modo, não se desespere caso tenha um problema. Você conseguirá entrar em contato com a empresa na mesma hora.

Então, se você estiver precisando tirar alguma dúvida, solicitar um serviço, ou querendo fazer uma reclamação, ligue:

0800 032 0196

Além disso, a empresa disponibiliza contato para pessoas com deficiência auditiva a partir do número abaixo:

0800 032 0196

Como Entrar em Contato com Energisa

Em resumo, a Energisa tem o seu canal de atendimento baseado em uma seleção de identificação, com o objetivo de registrar o motivo da chamada. Em outras palavras, é possível realizar três tipos de chamado nos canais de atendimento:

Informação,

Solicitação

Reclamação

Depois disso, sua solicitação será encaminhada para análise, e posteriormente você receberá e resposta.

Sendo assim, confira os outros canais de contato da empresa de energia, abaixo.

Leia Também: Como entrar em contato com o Mercado Pago telefone, e caso se interesse também tudo sobre a AES Eletropaulo Telefone

Chat Energisa

A provedora de energia proporciona o contato com a instituição a partir de Chat para contato. Para isso, basta acessar o site da empresa e clicar no botão azul presente na página do site. Na caixa de mensagem você conversará com a Gisa, a assistente virtual.

Telefone WhatsApp Energisa

Além disso, para entrar em contato com a empresa via WhatsApp, é importante usar o número referente a seu estado:

Acre (68) 99233 0341

Borborema (83) 99135 5540

Minas Gerais (32) 98426 1351

Mato Grosso do Sul (67) 99980 0698

Paraíba (65) 99999 77974

Rondônia (79) 98108 0715

Sergipe (79) 98101 0715

Sul-Sudeste (18) 99120 3365

Tocantins (63) 99222 6664

Ou seja, escolha um desses números e tenha acesso a serviços de atendimento, como:

solicitação de fatura;

negociação de débitos;

falta de energia;

religação e muitas outras coisas.

Telefone SAC Energisa

A Energisa não possui um SAC. Sendo assim, utilize o número da Central de Relacionamento para entrar em contato com a empresa.

Telefone Ouvidoria Energisa

A Ouvidoria da empresa tem a prioridade de garantir a completa satisfação dos clientes. Além disso, almeja registrar, informar e tratar adequadamente os feedbacks relacionados a prestação de serviços não solucionados.

Para entrar em contato com a ouvidoria basta ligar: 0800 025 1212

No entanto, atente-se aos horários de atendimento, que funcionam de 8h às 18h de segunda a sexta feira. Ademais, você pode entrar em contato com a ouvidoria por e-mail, ou utilizando o formulário da página de Ouvidoria.

Outros Telefones: Qual o número da Cielo telefone? E como entrar em contato com a DirectLog telefone?

Reclamação Energisa — Como fazer

Para fazer reclamações sobre os serviços prestados pela Energisa basta utilizar os telefones da central de relacionamento ou da ouvidoria.

Esteja sempre atento aos problemas no atendimento da empresa, se está sendo satisfatório ou ainda precisa de melhorias. Porque, a partir do retorno dos clientes é possível rastrear as possíveis mudanças com o objetivo de melhorar o atendimento do consumidor.