Mas afinal, o Enjoei é seguro? Se você quer utilizar o Enjoei, mas tem medo de colocar o seu produto para vender ou mesmo de comprar um produto na plataforma, esse artigo foi feito para tirar todas as suas dúvidas.

Abaixo, além de entender exatamente como o Enjoei funciona, você vai ver se a empresa é segura e confiável baseada na análise dos seus próprios clientes. Vamos lá!

Enjoei é Seguro?

Atualmente, quando falamos em compras, principalmente online, a plataforma da Enjoei vem ganhando muito destaque. Embora pareça uma plataforma voltada para o público feminino, a empresa é dividida em diversos setores, onde cada um consegue atender a um público diferente.

Com um visual mais jovem, a Enjoei atua de forma semelhante ao mercado livre, por exemplo. Entretanto, a empresa vem com algo novo.

Agora que você já conhece um pouco mais sobre a empresa, vamos para a pergunta que não quer calar. Enjoei é confiável ou não?

Sim! A empresa Enjoei é confiável! Para você entender melhor o motivo dela ser tão confiável, leia atentamente o tópico abaixo. Aproveite por exemplo, para ver se Aliexpress é Seguro, e se também o Kwai é Seguro.

Por que o Enjoei é seguro e confiável?

Como mencionado anteriormente, a Enjoei é sim uma plataforma confiável, mas o que torna ela segura? Em resumo, a Enjoei além de ser um Marketplace, que permite que você consumidor e comerciante venda o seu produto, ela também funciona como uma grande intermediadora.

Como assim? Vamos dizer que você quer comprar uma blusa que custa R$100,00 e a vendedora da blusa vai enviar para você assim que a compra for aprovada.

Como você tem a certeza que a vendedora vai enviar a blusa? Bom, dentro da plataforma, a empresa segura o seu dinheiro. Ou seja, após você efetuar o pagamento, a empresa sinaliza para a vendedora que você pagou e em seguida, a vendedora envia o produto para você.

Posteriormente, quando o produto chega para você, a Enjoei libera o saldo para a vendedora. Dessa forma, além de ser ótima para quem compra, a empresa também é perfeita para quem vende.

Veja também: Como é feito o Rastreamento Mercado Livre, e todo passo a passo para o rastreio.

Enjoei Reclame Aqui

No site do Reclame Aqui, por exemplo, um dos principais meios da gente conseguir ver se uma empresa é segura ou não, a avaliação da Enjoei está regular, cerca de 6.5/10.

Por mais que não seja uma avaliação tão boa, um dado importante que precisamos levar em consideração é a porcentagem das reclamações respondidas pela empresa que, atualmente, está em 98.9%.

Quando comparamos a Enjoei com o Mercado Livre, outro Marketplace do mercado nacional, a avaliação do mesmo é mais alta, entretanto, a empresa está a muito mais tempo no mercado.

Sobre a Enjoei

Você conhece a Enjoei? Embora pareça uma empresa nova, a mesma já possui mais de 10 anos de história. Fundada em 2009, a empresa já está presente na bolsa, e possui cerca de 150 funcionários.

Quando comparado a outros Marketplace, a empresa ainda é pouco conhecida e possui uma avaliação inferior. Todavia, no Reclame Aqui, por exemplo, você só consegue ver as avaliações negativas da empresa.

Dessa forma, existem milhares de outros clientes que compraram na empresa e não tiveram problemas.