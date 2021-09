Como funciona a Epacket Rastreamento? A seguir, você vai conhecer tudo sobre essa empresa internacional Chinesa voltada para quem deseja importar produtos com segurança. Além de conhecer a empresa, você vai entender como você pode rastrear o seu pedido de forma 100% online, sem sair de casa. Vamos lá!

Epacket Rastreamento

Hoje em dia, quando falamos sobre encomendas internacionais, ou seja, importação de produtos da China e Hong Kong, a Epacket é líder neste ramo de atuação e uma das empresas com a maior credibilidade do mercado.

Ao contrário de outros meios, a Epacket promete segurança e o mais importante, velocidade no envio das entregas. Dessa forma, ao invés do cliente receber o produto em 60 dias como é o padrão, a Epacket promete entregar em até 30 dias úteis.

Além do Brasil, a Epacket atua em diversos outros países ao redor do mundo e por conta da sua integração logística, consegue fornecer uma plataforma de rastreio completo para os brasileiros.

Como Funciona o Epacket Rastreio?

Mas afinal, como funciona esse sistema logístico da Epacket? Por ser uma empresa que está do outro lado do mundo, a eficiência logística da mesma precisa ser acima da média. Até porque, além do processo logístico interno na China, também existe o processo logístico aqui no Brasil.

Ao comprar em um e-commerce, por exemplo, o pedido é feito e você receberá um código de rastreio. Atualmente, este código é pareado a uma transportadora aqui no Brasil que, na maioria das vezes, é o próprio, Correios.

Entretanto, além dos correios, existem outras formas de você rastrear o seu pedido enviado através da Epacket. No próprio site da Muambator, por exemplo, você pode inserir o código de rastreio fornecido pela Epacket, inserir o código no campo indicado e por fim, basta clicar em “Rastrear Objeto”.

Epacket Rastrear Código

A fim de efetuar o rastreamento através dos Correios, preparamos um passo a passo completo para você. Após os 3 passos abaixo, você terá todos os detalhes de rastreio da sua encomenda através da Epacket.

Passo 1: Acesse o site oficial dos Correios, clicando aqui;

Passo 2: Assim que acessar o link acima, basta inserir o código de rastreio do produto;

Passo 3: Por fim, clique em “Buscar”. Pronto! Você terá todos os detalhes e atualizações referente a encomenda.

Além do site oficial dos Correios, o próprio Epacket recomenda outros métodos

de rastreio para os produtos encomendados através da Epacket. Veja abaixo:

Correios;

Transportadora EMS;

Parcels;

17Track;

Muambator.

Epacket Contatos

Caso nenhum dos métodos mencionados acima funcione, você também pode entrar em contato com a empresa através do Contato Epacket. Para isso, acesse o site oficial Epacket Express, e preencha o formulário de contato na página “Entrar em Contato”, clicando aqui.

Sobre o Epacket Rastreamento

Como citado anteriormente, a Epacket nada mais é que um serviço de comenda internacional na modalidade Express. Ou seja, é uma “transportadora” que Através do seu processo logístico, a empresa prometo enviar a sua mercadoria em um curso espaço de tempo, ao invés de 60 dias, você pode receber o produto na porta da sua casa em apenas 30 minutos.

