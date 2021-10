A Equatorial é a companhia de energia responsável pelo fornecimento de energia elétrica para dezenas de cidades do estado do Pará. Mensalmente, a companhia abastece milhares de residências espalhadas pelo estado. Atualmente, a Equatorial possui sede nas cidades de Belém, Castanhal, Marabá, Santarém e Altamira, abastecendo ao todo mais de 140 municípios. Veja abaixo como emitir Equatorial 2ª Via.

Segunda Via Equatorial

Todo mês o cliente recebe em sua casa sua conta Equatorial, para que possa realizar o pagamento online ou presencial. Caso o cliente não receba, ele deve solicitar a segunda via de sua conta, seja através do site, aplicativo ou central de atendimento, para evitar atrasos no pagamento e até mesmo interrompimento do fornecimento de energia elétrica.

Caso o cliente atrase o pagamento de sua fatura, ele deve entrar em contato com a central de atendimento para renegociar a dívida e evitar que sua energia seja cortada e seu nome seja negativado em órgãos de proteção ao crédito, como SPC.

2ª Via Equatorial Pelo Site

Uma das formas mais simples de solicitar a segunda via de sua conta Equatorial é através do site da companhia, pois é possível solicitar sem precisar fazer login em uma conta na agência virtual. Para emitir a segunda via da conta Equatorial é necessário que o cliente:

Acesse o site da Companhia, que está disponível em: https://pa.equatorialenergia.com.br/sua-conta/emitir-segunda-via/;

Para emitir a segunda via sem realizar o login, basta selecionar a opção “Gerar código” e inserir o número da conta contrato (que pode ser consultado em conta anteriores);

Para emitir a segunda via detalhada, basta selecionar a opção “Entrar” e realizar o login com CPF ou CNPJ e senha cadastrados pelo titular da conta.

2ª Via Pelo Aplicativo

Outra forma prática de acompanhar suas faturas da Equatorial é através do aplicativo da companhia, que permite que o cliente visualize as suas faturas. Para emitir a segunda via de sua conta através do aplicativo é necessário que o cliente:

Instale o aplicativo da Equatorial, que está disponível para Android (clique aqui para instalar) e IOS (clique aqui para instalar);

Realize o login em sua conta, com o CPF ou CNPJ e senha cadastrados pelo titular da conta Sua conta estará disponível para o pagamento online, através do site ou aplicativo da companhia.

Pelo Telefone

Outra forma também usada para emitir a segunda via da conta é através do telefone. Para emitir a segunda via da conta através do telefone é necessário que o cliente:

Ligue para a Central de Atendimento Telefônico, através do telefone 0800 091 0196;

Solicite a segunda via de sua conta diretamente com o atendente;

Confirme os dados solicitados pelo atendente.

Equatorial Contatos

Para facilitar o atendimento dos clientes, a Equatorial disponibiliza diversos canais de atendimento, como:

Central de Atendimento ao Cliente, através do número 0800 091 0196;

WhatsApp, através do número (091) 3217 8200;

Central de Atendimento para grandes clientes, através do número 0800 280 3216;

Agência virtual de atendimento, através do site: www.equatorialenergia.com.br.