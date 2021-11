Se você é um dos milhares de clientes de Escelsa pode ser que eventualmente acabe não recebendo a sua fatura da forma tradicional. Desta forma, neste texto trazemos os dados para que consiga ver mais sobre a Escelsa 2ª via.

A segunda via é essencial por diversos motivos e também pode ser obtida através de diferentes meios. Cientes sobre isso, ensinaremos como fazer esse processo pelo site, aplicativo e pelo telefone.

Finalmente, encerraremos o texto brindando informações sobre Escelsa, seu telefone e contatos, permitindo desta forma que tenha os meios não apenas para obter a segunda via, senão para entrar em contato com a empresa caso seja necessário.

Segunda Via Escelsa

Ter acesso a segunda via Escelsa quando não recebeu de forma tradicional a primeira via é fundamental não apenas para não incorrer em nenhum tipo de dívida, se não para que não exista problema com fornecimento de energia. Logo, aqui ensinaremos as formas para obter o documento de pagamento que vão além de uma visita presencial à agência.

2ª Via Escelsa Pelo Site

Uma das alternativas que a maioria dos clientes prefere é que seja feito pelo site. Para esse motivo é necessário que vá até a página oficial. Logo, procure pela alternativa de 2ª via simplificada que se encontra no canto esquerdo.

Além disso, deverá selecionar o estado onde você reside, assim como o número de instalação. Após colocar os dados conseguirá obter o seu documento em aberto, assim como outras questões relacionadas a sua fatura.

2ª Via Escelsa Pelo Aplicativo

Hoje em dia muitas pessoas preferem o uso de aplicativo por ser uma opção fácil que pode ser consultada a qualquer momento e desde qualquer lugar com o seu celular. Portanto, é necessário que vá até sua loja de apps do celular e procure pelo aplicativo da EDP.

Logo, se estiver procurando saber mais sobre este tipo de questões é importante preencher os dados sobre sua informação pessoal, bancária e o seu registro. Em seguida, conseguirá verificar questões sobre as faturas que estão em aberto, vale a pena realizar o pagamento da forma que melhor desejar.

2ª Via Escelsa Pelo Telefone

Caso precise de um telefone para falar com um atendente e procurar sua segunda via é necessário que entre em contato ligando ao número 0800 721 0123, caso esteja no Estado de São Paulo. Porém, se estiver no Espirito Santo deverá ligar ao 0800 721 0707.

Desta forma, conseguirá abordar com mais detalhes uma segunda fatura para que forneça seus dados pessoais e de conta para mais questões sobre sua segunda fatura, entre outras questões.

Telefone e Contatos

Finalmente, se estiver preocupado com o telefone e contatos é necessário que além da Central de Atendimento que abordamos anteriormente também saiba que pode encaminhar um SMS para a empresa ao 28037. Ou se bem, adicione o telefone para chamar no whatsapp que é o (11) 93465 2888 se estiver em São Paulo ou o (27) 99772 2549 caso esteja em Espirito Santo.