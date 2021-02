Para quem não conhece, a FAEL Intranet é o portal da Faculdade Educacional da Lapa, que é uma instituição de ensino superior particular. A faculdade está situada na cidade de Lapa, no estado do Paraná. A FAEL é uma faculdade bem reconhecida e está credenciada pelo MEC, que é o Ministério da Educação. A FAEL oferece diversos cursos de diversas áreas de graduação, pós-graduação e também cursos de aperfeiçoamento profissional.

O aluno pode estudar na FAEL de forma presencial ou à distância nas conhecidas áreas de exatas, biológicas e ciências humanas. Hoje vamos falar, você como aluno, como acessar a FAEL intranet no portal da faculdade para ter acesso a informações, a materiais do seu curso, contato com a faculdade, dentre outras informações e questões.

Portal FAEL Intranet

Com a pandemia da Covid-19, a faculdade criou o Portal FAEL, que é o próprio portal da faculdade para que os seus alunos consigam estudar de forma segura e na comodidade de sua casa. O portal também atende os professores da faculdade.

Com o portal o aluno pode acompanhar toda sua vida acadêmica de forma online, sem precisar sair de casa e correr o risco de pegar o vírus do Corona. Pelo portal o estudante pode acompanhar o conteúdo do seu curso, biblioteca virtual, rendimento nas matérias etc.

Cadastro Intranet FAEL

Se você já é aluno da faculdade FAEL, saiba que você tem direito a acessar o portal e estudar por essa comodidade. Para isso, primeiramente você deve fazer o seu cadastro, veja o passo a passo:

Insira o seu CPF ou o número da sua matrícula;

Insira a senha informada pela secretaria quando você fez a sua matrícula na faculdade;

Se tiver esquecido sua senha, basta clicar em “esqueci a senha” e criar uma nova senha de acesso.

Quando você faz a sua matrícula, a faculdade passa para você o número da sua matrícula que será o seu acesso no portal e também para resolver quaisquer questões relacionadas a sua vida acadêmica. Não deixe de anotar!

Acessar Intranet FAEL – Login

A FAEL contém mais de um portal para cada tipo de pessoa. Para os alunos o portal é um, e para os professores, diretores e coordenadores, o portal é outro, separado.

Para você que é funcionário das faculdades FAEL, você deve acessar da seguinte forma:

Entrar em intranet.fael.edu.br;

Acessar com seu login, CPF ou email cadastrado;

Inserir sua senha.

Caso tenha esquecido a senha, basta clicar em “esqueci minha senha” para ter o seu acesso novamente recriando uma nova senha.

FAEL Portal do Aluno

O outro portal da FAEL é o portal do aluno, em que o estudante tem acesso aos seus estudos de forma online. Por lá é possível verificar todo o seu conteúdo, acessar a biblioteca virtual da faculdade, se informar sobre o calendário da faculdade, falar com um atendente para dúvidas e ajuda.

Para isso, basta:

Acessar portaldoaluno.fael.edu.br;

Entrar com seu login (CPF ou matrícula);

Inserir a senha;

Se esqueceu a senha, clique em “Esqueceu sua senha?”.