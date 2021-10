A C&A é uma das maiores lojas do ramo da moda, com dezenas de lojas espalhadas por todo o país. A C&A possui também uma loja online, que entrega para todos os cantos do Brasil, facilitando a compra. Nesse post vamos explicar como emitir Fatura C&A, o passo a passo completo.

Para facilitar ainda mais o dia a dia do cliente, a C&A possui o cartão C&A, um cartão com o qual o cliente pode realizar compras dentro e fora da loja.

O cartão C&A não possui anuidade, e o cliente só paga quando usa o cartão. Caso use o seu cartão, recebe a fatura diretamente no e-mail cadastro, e pode realizar o pagamento em alguma loja C&A ou pelo site ou aplicativo de seu banco. Saiba como emitir a Renner Fatura, e também emitir Fatura Riachuelo.

Caso o cliente perca a fatura ou então atrase o pagamento, ele precisa emitir uma segunda via da fatura.

2ª Via fatura C&A pela Internet

Uma das formas mais práticas de solicitar a segunda via da sua fatura é através do site da C&A, assim o cliente não precisa instalar nenhum aplicativo. Para emitir a segunda via de sua fatura através da internet é necessário que o cliente:

Acesse o site da c&a, que está disponível em: https://www.cea.com.br/;

No Final da página, na aba “Serviços”, selecione a opção “Cartão C&A”;

Na aba “Precisa solicitar a 2ª via da fatura?” selecione a opção “Veja como”;

Siga as orientações que aparecerão na tela (lembre-se que é necessário ter em mãos o número de seu CPF e a senha cadastrada).

Com a segunda via o cliente pode realizar o pagamento online ou em uma agência bancária. Veja como é feito o pagamento Mariza Fatura, e como entrar em contato.

2ª Via da fatura pelo telefone

Outra forma de solicitar a 2ª via de sua fatura do cartão C&A é através do telefone da central de atendimento. O cartão C&A possui um canal de atendimento exclusivo através do telefone, garantindo um atendimento personalizado. Para emitir a segunda via de sua fatura através da central de atendimento telefônico é necessário que o cliente:

Ligue para o número 4004 0127 (caso more em capitais ou regiões metropolitanas) ou 0800 701 0127 (caso more nas demais regiões);

Informe ao atendente deseja a segunda via de sua fatura;

Confirme os dados que serão solicitados pelo atendente.

2ª via da fatura C&A pelo app

Outra forma simples de solicitar a segunda via de sua fatura é através do aplicativo do cartão C&A, pois com o aplicativo, além do cliente ter acesso às faturas anteriores pode também acompanhar as próximas faturas e o número de parcelas que seu cartão possui. Para acessar a segunda via da fatura do seu cartão através do aplicativo é necessário que o cliente:

Instale o aplicativo Cartão C&A, que está disponível para Android (clique aqui para instalar) e IOS (clique aqui para instalar);

Faça o login com o CPF do titular do cartão e a senha cadastrada.

Como pagar fatura C&A Atrasada

Caso o cliente atrase o pagamento de sua fatura, é necessário renegociar a sua dívida diretamente no site ou aplicativo da administradora do cartão C&A. Caso o cliente não efetue a renegociação da dívida pode ter o seu nome negativado. Para pagar uma fatura que está atrasada o cliente deve entrar no aplicativo do cartão, como foi mostrado anteriormente e emitir a segunda via da fatura com juros.