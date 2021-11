Hoje em dia muitas empresas disponibilizam diversos métodos de pagamento facilitados para aqueles clientes mais fiéis. Portanto, se você adora realizar as suas compras de vestuário na Caedu, pode ser que já tenha ouvido falar sobre o cartão da loja, e também sobre a fatura Caedu.

Porém, uma vez que tenha este tipo de elemento provavelmente requer saber as alternativas com as quais conta para obter o seu documento de pagamento. Desta forma, aqui explicaremos como prosseguir através do site, app, telefone e até pelo whatsapp para maior facilidade.

Finalmente, abordaremos com detalhes sobre onde pagar a fatura Caedu. A partir destas informações conseguirá escolher não apenas o melhor método para obter sua fatura, também a opção que melhor se enquadre para realizar o seu pagamento.

2ª Via Fatura Caedu pelo Site

Muitos dos clientes preferem obter sua via de pagamento através do site por ser uma alternativa que pode ser acessada desde o computador sempre que desejar. Assim, conseguirá acessar o site oficial como primeiro passo.

Após, deverá ir até o botão chamado Consulta sua Fatura, e logo Clique Aqui. Neste momento, deverá preencher o seu CPF e acessar a sua conta. Agora conseguirá obter informações específicas sobre sua fatura em aberto e não ter nenhum problema com dívidas ou histórico de crédito.

2ª Via Fatura Caedu pelo APP

Normalmente quem gosta de ficar por dentro das suas finanças sempre que precisar prefere o uso do aplicativo. Portanto, se esta for uma alternativa do seu interesse para verificar a sua fatura é necessário que vá até sua loja de apps do celular e selecione a opção do app Caedu.

Uma vez com o aplicativo devidamente instalado deverá acessar a sua conta e ir até Faturas. Agora basta emitir a segunda via e realizar o seu pagamento da forma que desejar.

2ª Via Fatura Caedu pelo Telefone

Mesmo com alternativas virtuais muitas pessoas preferem entrar em contato através do telefone pela possibilidade de entrar em contato com um atendente. Assim, se este for o seu caso recomendamos que ligue ao (11) 97644- 4411.

Através deste telefone conseguirá não apenas obter a sua segunda via, além disso conseguirá obter o seu extrato, saldo e até o limite do cartão. Logo, é um ótimo número para se ter por perto.

2ª Via pelo WhatsAPP

Se estiver à procura de uma forma mais prática de entrar em contato com a loja Caedu. Conforme o dia a dia corrido, sempre precisamos de formas que nos proporcionem economizar mais tempo.

Então pensando nisso, entre em contato através do WhatsApp 011 97644 4411, para que possa solicitar segunda via de sua fatura, entre outros serviços que são oferecidos igualmente através de ligação.

Onde pagar?

Finalmente, se estiver se perguntando onde pagar a fatura Caedu recomendamos que vá até uma loja. Além disso, pode imprimir a fatura para fazer o pagamento diretamente o seu banco ou a sua lotérica. Porém, também pode fazer o pagamento eletrônico com boleto ou internet banking.