Dacasa é uma instituição que proporciona emprestamos e cartões para seus clientes. Logo, se você for um deles e sua fatura não chegou de forma regular é possível que esteja se perguntando como obter a fatura Dacasa. Afinal de contas ninguém quer ficar com o nome sujo e ter problemas com dívidas.

Além disso, saiba que há outras alternativas para obter este documento e realizar o pagamento dependendo do que for mais fácil. Portanto, veja como fazer este processo pelo site, app, telefone ou inclusive pelo whatsapp.

Finalmente, se ainda conta com algumas dúvidas sobre sua fatura da empresa também falaremos sobre onde pode pagar. Desta forma, após este texto conseguirá obter o documento e se livrar e qualquer pendência.

2ª Via Fatura Dacasa pelo Site

Uma das vias que as pessoas preferem para obter a fatura devido a sua facilidade é usar o site. Logo, para este processo precisa entrar na página, onde deverá procurar uma aba chamada “Para você”, e deverá preencher o número do cartão DaCasa.

Quando tiver informado o número do cartão deverá preencher a senha que utiliza para a segunda via. Assim, conseguirá ver os detalhes relacionados a suas faturas que estão em aberto para se livrar de qualquer dívida ou problema financeiro.

2ª Via Fatura Dacasa pelo APP

Uma alternativa que muitas pessoas selecionam pela sua facilidade de poder verificar informações oriundas ao seu cartão sempre que desejar e desde onde quiser é o uso do aplicativo. Logo, se você também precisa saber mais detalhes procure na sua loja virtual por: Cartões Dacasa.

Uma vez que tenha o app instalado precisará fazer login fornecendo informações como o CPF, senha para consulta no site e também questões específicas. Assim, conseguirá ver os seus detalhes de limite, pagamento, fatura em aberto, entre outras questões sempre que quiser.

2ª Via Fatura Dacasa pelo Telefone

Logo, uma outra alternativa que muitas pessoas costumam utilizar com frequência é fazer contato telefônico para obter os dados relacionados a sua conta. Portanto, pode fazer uma ligação à Central de Atendimento discando ao 4002 3210.

Em seguida, conseguirá falar com um atendente que o orientará sobre como seguir o passo a passo para receber a sua 2ª via. E logo, conseguirá escolher o método de pagamento e se ver livre deste tipo de questão.

2ª Via pelo WhatsAPP

Posteriormente, se procura informações sobre a 2ª via fatura Dacasa pelo whatsapp saiba que essa alternativa não está disponível. Assim, será necessário que utilize algum dos outros canais para entrar em contato.

Onde pagar?

Finalmente, se precisa saber onde pagar a fatura Dacasa é importante que saiba que pode fazer isso diretamente na sua sucursal. Contudo, também pode usar o seu aplicativo do banco ou internet banking se for do seu agrado. Além disso, pode imprimir e pagar pessoalmente no seu banco ou lotérica.