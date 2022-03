Hoje em dia é praticamente impossível ter um contato no WhatsApp que não usa os stickers ou figurinhas do WhatsApp. Para suprir a demanda por esse tipo de arte, ao longo dos anos várias empresas e entidades individuais começaram a criar figurinhas para WhatsApp grátis, que na sua maioria são vendidas em lojas próprias.

Para ajudar quem não tem dinheiro para compras os stickers, algumas alternativas de sites e aplicativos com figurinhas para WhatsApp também foram geradas. Bem como Aplicativo para Clonar WhatsApp. Nos próximos tópicos apresentamos as opções que você pode usar para ter esse tipo de arte de forma 100% gratuita.

Como usar as figurinhas do WhatsApp

Criados a partir da combinação de símbolos, desenhos e até mesmo fotos, as figurinhas do WhatsApp podem ser baixadas e instaladas no aplicativo WhatsApp. Para fazer o download e uso dessa arte é preciso seguir as etapas exibidas, logo abaixo:

No campo de texto do ZAP clique no ícone emoji

Nas opções exibidas siga clicando no ícone de figurinhas e depois em adicionar.

Na lista de pacotes de figurinhas exibidas, siga clicando no ícone de download que aparece próximo ao pacote desejado

Assim que o download for concluído, o ZAP exibirá na tela o tique verde.

Lista de Aplicativos de Figurinhas Grátis

Para quem quer usar as figurinhas do WhatsApp gratuitamente, uma alternativa que funciona muito bem é criar os seus próprios stickers. Com os softwares da atualidade o processo é bem simples e intuitivo. Você pode inclusive transformar fotografias em stickers em poucos cliques. Confira abaixo alguns dos aplicativos mais usados para a criação de figurinhas para WhatsApp.

#1 Sticker Maker Studio

Com uma interface bem funcional e simples de interagir, o Sticker Maker Studio permite a criação de figurinhas a partir de uma foto tirada na hora ou que já está na galeria do celular. Fora isso, o App ainda possui ferramentas que possibilitam a edição da foto antes de ser transformada num sticker.

#2 Wemoji

Estando na lista dos Apps de stickers mais populares, o Wemoji entrega todas as funcionalidades necessárias para a criação de figurinhas. Com este App o usuário lego pode criar seu primeiro sticker em poucos cliques convertendo uma foto que já possui em seu smartphone.

#3 Mirror

O Mirror foi criado especificamente para quem pretende criar uma figurinha para o WhatsApp usando uma selfie. A semelhança de outros aplicativos, com o Mirror o usuário também consegue editar a foto antes de convertê-la num sticker.

Antes de usar esse aplicativo é importante saber que ele tem uma versão gratuita e outra paga. Na versão gratuita, as figurinhas são importadas com uma marca de água com o nome da desenvolvedora do App. A versão paga não possui essa marca, e nela é precisa pagar R$ 19,99 mensalmente ou R$ 144,99 para usá-lo para sempre.

#4 Sticker.ly

Este aplicativo figura na lista dos aplicativos mais baixados da Play Store para criação de stickers. A ferramenta funciona de modo bem simples, permitindo inclusive a remoção do fundo de imagens de forma automática.