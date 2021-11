Se você for um dos milhares de clientes desta empresa especializada em sapatos que conta com muitas filiais no Rio Grande do Sul você deve conhecer mais ao respeito da Gaston Fatura. Portanto, se quiser obter o seu valor para não incorrer em dívidas o convidamos a que acompanhe a leitura.

Hoje em dia há muitas alternativas disponibilizadas pela empresa para obter o seu documento de pagamento, por exemplo através do site onde irá precisar o seu computador para obter a 2ª via Fatura Gaston. Porém, se prefere o uso do celular não há problema porque também pode ser feito pelo app.

Logo, se uma ligação ou conversa pelo whatsapp for mais indicada para sua Gaston Fatura também informaremos sobre esta possibilidade. Além de encerrar com informações sobre onde pode pagar, acompanhe a leitura para saber mais ao respeito.

Fatura Gaston 2ª Via pelo Site

Uma das alternativas mais procuradas para o pagamento é através do site oficial. Portanto, separe o seu cartão e os seus dados pessoais porque serão necessários. Em primeiro lugar deverá ir até a página oficial.

Logo, verá que deve preencher as informações referentes ao seu CPF, número de cartão e data de nascimento. Finalize informando o número de identificação e aperte OK para prosseguir, agora tem os dados do seu boleto em aberto.

Fatura Gaston 2ª Via pelo APP

Quem busca mais facilidade para obter as informações sobre sua fatura pode verificar isso utilizando o app desde o celular. Para isso, basta entrar na loja de apps do seu telefone e procurar por: Cartão Gaston.

Aqui, conseguirá preencher as informações do seu cartão, CPF, entre outras e poderá obter os valores que estão em aberto para que consiga fazer o seu pagamento. Assim, poderá conferir sempre que desejar e desde qualquer lugar com ajuda do seu telefone.

Fatura Gaston 2ª Via pelo Telefone

Em seguida, se procura fazer este processo através do telefone recomendamos que entre em contato ao (51) 4002- 4240 desde capitais e regiões metropolitanas. Ou ao 0800 – 051 – 8008 desde demais localidades. Assim, conseguirá conversar com um atendente sobre as questões relacionadas a sua fatura, assim como outras questões em específico.

2ª Via Fatura Gaston pelo WhatsAPP

Se precisa de ajuda pelo Whatsapp recomendamos que adicione o contato que permitirá falar com um atendente. Assim, tem mais uma alternativa para a obtenção do seu documento e possibilidade de pagamento, resta escolher aquela que for mais útil para você.

Onde Pagar

Finalmente, se estiver se perguntando sobre onde pagar a Gaston Fatura recomendamos que veja qual é a alternativa mais conveniente para suas necessidades e possibilidades neste momento. Porém, além daquelas exemplificadas neste texto, também pode ir presencialmente até uma loja para obter o seu documento de pagamento, depende do que for melhor para sua rotina.