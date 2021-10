Com os serviços da GALLOG os cidadãos brasileiros conseguem enviar e receber encomendas de todas as regiões do país. Usando o GOLLOG Rastreamento os clientes também conseguem saber a localização de seu pacote em tempo real.

Continue acompanhando os próximos tópicos deste post para saber com detalhes como o GOLLOG Rastreamento funciona e como você pode fazê-lo.

GOLLOG Rastreamento

Com o avanço da tecnologia, vários recursos fantásticos foram introduzidos para facilitar o cotidiano dos brasileiros, como é o caso do GOLLOG Rastreamento. Através desta funcionalidade os clientes tem mais garantias de que a sua encomenda realmente chegará, além de conseguirem estar a par de qualquer problema com rapidez.

Como Funciona o GOLLOG Rastreio

Muita gente questiona acerca dos processos por detrás do rastreamento. A verdade é que o rastreamento é somente possível graças ao dispositivo de geolocalização que é implantado em cada um dos lotes de encomendas que são transportadas pela companhia.

As informações dos dispositivos de geolocalização são transmitidas a base de dados da transportadora, que por sua vez é acessível aos clientes a partir do site oficial da empresa. As informações também estão disponíveis em sites de terceiros que também possibilitam o rastreio de encomendas pela internet.

GOLLOG Rastrear Código

O rastreamento da encomenda através do código disponibilizado no momento em que o remetente despacha a encomenda é bem simples. O interessado somente precisa ter acesso a um smartphone ou computador com conexão a internet e seguir as etapas exibidas, logo abaixo:

Entre no site oficial da GOLLOG por este link – https://servicos.gollog.com.br/app/main/tracking ;

Na opções apresentadas em Rastrear Encomenda, escolha <<Buscar pelo Código de Rastreamento>> ;

Agora basta inserir o código de rastreio solicitado e clicar em <<RASTREAR>> .

Note que também é possível escolher a opção de consulta da localização da encomenda através da Nota Fiscal.

GOLLOG Telefone

A GOLLOG possui uma linha de atendimento telefônica disponível de segunda a sexta-feira das 6h às 20h. Usando esse canal de atendimento você consegue falar com a equipe de atendimento e solicitar informações relacionadas a localização da sua encomenda. O contato que deve ser usado para o efeito é o 0300 1 465564.

Note que além do telefone,os clientes podem usar outros canais de atendimento caso enfrentem alguma dificuldade no uso dos serviços da companhia. Um exemplo disso é o próprio chat online da GOLLOG que é feito pela assistente virtual Gil. Acesse o site oficial da transportadora e clique no ícone de balão que aparece no canto inferior direito para iniciar a conversa pelo chat.

Se preferir, também poderá entrar em contato com a GOLLOG através do e-mail oficial da transportadora que fica disponível para atendimento de segunda a sexta, das 6h às 20h.

Sobre a GOLLOG

Com mais de 17 anos atuando como transportadora de produtos em mais de 3000 cidades. A empresa faz a jornada de suas encomendas através do transporte aéreo de cargas em aeronaves modernas e novas da própria companhia ou de empresas parceiras, como a GOL. Devido a sua eficiência, hoje em dia a GOLLOC é referência no transporte aéreo de cargas.