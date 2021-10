Pensando em fazer mais atividades físicas, mas não sabe por onde começar? O Gympass é uma empresa que fornece planos flexíveis com mensalidades dos mais variados preços para você poder aproveitar inúmeros tipos de aplicativos, academias ou estúdios. Desta forma, caso você queira entrar em contato para saber mais, continue a leitura que informaremos como falar com Gympass telefone.

A Gympass é um plano colaborativo conveniado para colaboradores de empresas, e tem virado um dos benefícios oferecido por muitas empresas, principalmente startups ou organizações mais descoladas que estão crescendo no mercado. Inclusive, está virando motivo de felicidade e requerimento entre os colaboradores, já que é uma alternativa para manter a saúde e bem-estar dos funcionários das empresas que contratam.

Qual o Número de Telefone da Gympass

Em primeiro lugar, se você está em dúvida sobre os pacotes oferecidos pela instituição para contato com empresas, você pode entrar em contato pelo telefone. A Gympass fornece números para diferentes regiões do país. Sendo assim, selecione o DDD da sua, e ligue:

(11) 3522-7499

(21) 4063-9455

(31) 4063-9097

(41) 4063-8929

(51) 4063-9688

(61) 4063-9494

(62) 4053-9503

(71) 4062-9299

(85) 4062-8500

(14) 3014-9494

(15) 4062-9369

(16) 3106-9494

(19) 4062-9060

(44) 4052-9811

(47) 4063-9744

(48) 4052-9264

(34) 2589-9181

No entanto, é importante se atentar aos horários de atendimento, que funciona das 9h às 20h, de segunda a sexta, e de 9h às 15h aos sábados, menos em dia de feriado.

Como Entrar em Contato com a Gympass

Em resumo, é possível entrar em contato com a empresa por diferentes meios. Caso você apresente alguma dúvida ou queira contratar um plano para os colaboradores da sua empresa. Utilize um dos números de contato apresentados acima.

Chat Gympass

Em resumo, para entrar em contato com a empresa por meio de chat (clique aqui), basta acessar o site e no canto direito inferior da página encontrará uma bolinha. Nesse caso, é só clicar para começar uma conversa. Além disso, é possível contatar a empresa por e-mail. confira abaixo:

Se você é usuário dos benefícios Gympass envie um e-mail para: [email protected]

Ademais, caso você tenha uma academia e é faz negócio a empresa, ou está pretendendo, envie uma solicitação para: [email protected]

Para empresas, ou empreendedores, que tem um contrato com a Gympass para benefício de seus colaboradores, ou almejam fazer um plano, contate: [email protected]

Telefone WhatsApp Gympass

Infelizmente, a empresa não disponibiliza atendimento por meio de WhatsApp.

Telefone SAC Gympass

Ademais, para entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor basta utilizar o número: 4003-6191

No entanto, atente-se ao horário de atendimento que é das 09h às 20h nos dias úteis, e das 09h às 15h aos sábados. Além disso, não é possível entrar em contato nos domingos e feriados.

Telefone Ouvidoria Gympass

Ainda não é possível entrar em contato com a Ouvidoria para maiores problemas no decorrer do atendimento. Sendo assim, caso a empresa não solucione as pendências solicitadas nos formatos de atendimento apresentados acima, recorra algum dos órgãos de defesa ao consumidor para pedir ajuda.

Reclamação Gympass – Como fazer

Por fim, para realizar uma reclamação sobre a empresa, é possível usar um dos meios de contato informados acima, ou faze um relato no Reclame Aqui. A empresa tem o perfil muito bem avaliado pelos clientes, e responde a maioria das solicitações.