Quem acompanha os programas de auditório, com certeza conhece o programa Hora do Faro, e já acompanhou as Inscrições Hora do Faro 2021. Com quase uma década no ar, o programa possui vários quadros, que ajudam pessoas a alcançar sonhos e até mesmo a reencontrar familiares perdidos. Com todos esses quadros, não é à toa que o programa possui muita concorrência em suas inscrições, e por isso nos próximos tópicos vamos falar sobre como fazer as inscrições Hora do Faro 2021.

Hora do Faro 2021 – Como funciona

O programa Hora do Faro é um programa de auditório exibido pela rede Record de televisão.

O programa possui diversos quadros, em que os participantes podem realizar desafios ou simplesmente contar sua história, e o programa irá ajudar esse participante. Além disso, para participar de alguns quadros basta estar na plateia do programa e ter vontade de participar.

Inscrições Hora do Faro – através do site

É possível realizar a inscrição para um dos quadros do programa Hora do Faro através do site, para isso basta que o participante:

Acesse a página inicial do site do programa, disponível em: recordtv.r7.com;

Na aba “Participe” selecione a opção “Inscreva-se nos quadros”;

Selecione de qual quadro deseja participar;

Preencha o formulário disponibilizado pela página, escrevendo o porque deseja participar desse quadro e como isso vai impactar na sua vida (essa justificativa é uma das principais formas para a seleção).

O participante pode se inscrever em quantos quadros quiser e quantas vezes quiser, mas deve caprichar na justificativa na hora da inscrição.

Inscrições Hora do Faro – por carta

Para tornar o processo de inscrição mais unificado e mais justo, não são aceitas inscrições realizadas por carta. Por isso, caso o participante tenha mandado cartas com o pedido de inscrição, deverá refazer essa inscrição através do site do programa, como mostrado no tópico acima.

Inscrições Hora do Faro – por email

Também não é possível realizar a inscrição no programa através do email, sendo somente possível realizar essa inscrição pelo site. O email não é usado nem como meio de consulta de informações e dúvidas. Sendo assim, caso o candidato queira mais informações sobre o programa ele pode consultar através do:

Facebook: https://www.facebook.com/HoraDoFaro/;

Instagram: https://www.instagram.com/horadofaro/.

Através desses canais é possível consultar as principais notícias e atualizações do programa.

Quais as regras do Programa Hora do Faro

Para participar do programa é necessário que o participante:

Tenha mais de 18 anos no momento da inscrição;

Não tenha vínculo empregatício com a rede Record;

Não tenha nenhum parentesco com um funcionário da rede Record.

Como participar da plateia do Hora do Faro

Como mencionado anteriormente, a plateia também pode participar dos quadros do Hora do Faro. Geralmente, agências especializadas em turismo e caravanas se organizam para poder participar da plateia. É possível consultar essas oportunidades nas redes sociais do programa do Faro (geralmente essas agências divulgam as oportunidades nos comentários das publicações do programa).