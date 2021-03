O Consórcio CEDERJ é o consórcio de uma parceria entre o Governo do Rio de Janeiro e instituições de ensino superior que são públicas, que oferecem ensino de qualidade a distância. Muitos estudantes têm problemas para fazer a inscrição CEDERJ 2021 pois não têm como se locomover até a universidade, ou então não podem pagar um curso à distância, em que podem cursar um curso de qualidade sem precisar sair de sua casa, conciliando o curso superior com outras atividades de sua rotina, como o trabalho.

Sobre a CEDERJ

Como mencionamos no começo do texto, a CEDERJ 2021 trata-se de um consórcio entre o governo do Rio de Janeiro e sete instituições públicas de ensino do estado do Rio de Janeiro. Ao todo, o CEDERJ 2021 atende alunos de 92 municípios, proporcionando acesso ao ensino superior de qualidade em universidades gratuitas.

As universidades em conjunto com o CEDERJ oferecem cursos em que o aluno pode se matricular, e seguir um cronograma de estudos, podendo assistir às aulas no momento em que tiver disponibilidade.

Inscrição CEDERJ 2021

Para se inscrever em um dos cursos oferecidos por uma das sete universidades do Rio de Janeiro, é necessário que o estudante:

Se inscrever e realizar o vestibular (que é realizado no final do primeiro e do segundo semestre de cada ano, e o calendário pode ser consultado em: https://www.cecierj.edu.br/consorcio-cederj/vestibular/formas-de-ingresso/). Também é possível realizar a inscrição com a nota do ENEM;

Para se inscrever no vestibular do CEDERJ é necessário acessar o site para cadastro, disponível em: https://selecon.com.br/concursos/vest-cederj-2020-2/;

Preencha o formulário de inscrição da página, com os dados solicitados na página.

Após realizar o vestibular, é possível consultar nesse mesmo site de inscrição o resultado dos aprovados no vestibular.

Saiba também como efetuar a sua inscrição:

Documentos necessários

Após o vestibular, caso o estudante seja selecionado ele deve fazer a matrícula e para isso precisa apresentar os seguintes documentos:

Documento de identificação, com foto (como RG);

Certidão de casamento ou de nascimento (caso seja solteiro);

Histórico escolar do ensino médio completo;

Certificado autenticado de conclusão do ensino médio;

Título de eleitor e comprovante de quitação eleitoral (para homens);

Foto 3×4 recente.

Taxa de inscrição

No momento da inscrição no vestibular é necessário pagar uma taxa de inscrição. No momento da inscrição é possível imprimir o boleto da taxa de inscrição e pagar em alguma casa lotérica ou agência bancária. A inscrição para o vestibular só é efetivada após o pagamento da taxa de inscrição.

Confira também as regras de inscrição:

Cursos CEDERJ

Diversos cursos são oferecidos pelo CEDERJ, como administração e engenharia de produção. Para consultar todos os cursos oferecidos, que são das mais diversas áreas, basta acessar a página de cursos da CEDERJ, disponível em: https://www.cecierj.edu.br/consorcio-cederj/cursos/.

Prova Cederj

A prova da CEDERJ contém 80 questões de múltipla escolha, além de uma redação. No entanto, a prova de redação do candidato só é corrigida caso ele acerte no mínimo 50% da prova de múltipla escolha. Caso ele não acerte metade da prova, ele é automaticamente desclassificado.