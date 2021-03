Como fazer a Inscrição Colégio Militar 2022? Atualmente os colégios militares estão com uma alta procura. Até porque, nada mais são que escolas públicas, porém, mais rígidas, com maior disciplina e consequentemente um melhor nível de ensino comparado com as outras.

Porém, a Inscrição Colégio Militar 2022 é muito disputada, portanto, para você não perder esta oportunidade, é recomendado que faça a sua inscrição o quanto antes. Para isso, basta seguir todas as instruções informadas neste breve artigo.

Como fazer a inscrição em colégio militar

Atualmente, para quem deseja fazer a Inscrição Colégio Militar 2022, é importante saber que a mesma vem sendo feita 100% pela internet. Dessa forma, em poucos minutos você consegue garantir a vaga do seu filho ou educando.

Entretanto, para quem não possui internet, é sim possível fazer a matrícula presencialmente.

✅ Confira também como efetuar a sua inscrição:

Passo a passo para fazer a Inscrição Colégio Militar 2022:

Passo 1: Acesse o site oficial do Colégio Militar Correspondente;

Preencha o formulário de inscrição

Aviso: Existe uma taxa de inscrição no valor de R$95,00 que poderá ser paga através do boleto emitido diretamente na inscrição. Além disso, pessoas de baixa renda têm o direito de solicitar a isenção total do valor.

Passo 3: Com a inscrição feita, é preciso passar pelo processo seletivo (prova);

Por fim, caso o candidato (a) seja aprovado, basta efetuar a matrícula no período determinado diretamente pela unidade militar correspondente.

Requisitos para se inscrever em colégio militar

Em resumo, como é um colégio militar, existem algumas normas e requisitos muito bem claros que devem ser seguidos por todas as pessoas que desejam participar, são eles:

Estudantes que deseja ingressar no 6° ano do Ensino Fundamental;

Estudantes que deseja ingressar no 1° ano do Ensino Médio;

Menores de 13 anos no ano da matrícula ou 10 anos completos em 2022 para alunos que desejam fazer a sua inscrição no 6° ano do Ensino Fundamental;

Menores de 18 anos no ano da matrícula ou completar 14 anos em 2022 para alunos desejam fazer a sua inscrição no 1° ano do Ensino Médio;

✅ Confira também os requisitos:

Documentos necessários

Após fazer a Inscrição Colégio Militar 2022, passar no processo seletivo e ser selecionado, o candidato precisa ir até a unidade militar correspondente com os seguintes documentos:

RG (ou outro documento oficial com foto);

Documento de Identidade do responsável;

Histórico Escolar.

Lembre-se, caso o aluno não tenha em mãos o histórico escolar no momento da matrícula, é importante ter consigo uma declaração autenticada do colégio. Porém, essa declaração é provisória, sendo assim, o histórico escolar deve ser entregue posteriormente.

Datas e locais de inscrição

Hoje em dia, a Inscrição Colégio Militar 2022, assim como em outros anos acontecem sempre no mesmo período do ano, entre os meses de julho e setembro.

Afim de fazer a sua inscrição, é importante ficar atento no período de abertura das 13 unidades do colégio militar que estão atuando atualmente no Brasil.

Como citado anteriormente, não perca tempo e faça a inscrição o quanto antes, até porque, as vagas são limitadas e existem muitos participantes querendo uma vaga de estudo.