Se o seu talento é cozinhar, e você faz isso muito bem, então chegou a sua hora de brilhar. Não deixe a chance de fazer a inscrição Cozinheiro VS Chef SBT 2022 passar e confira os próximos tópicos deste post para saber mais acerca do processo envolvido na apresentação da sua candidatura nesse mega programa.

Cozinheiro VS Chef SBT

O Cozinheiro VS Chef SBT 2022 é um reality show da SBT que traz a tela de milhões de brasileiros um verdadeiro show de culinária com personalidades bem interessantes. Com mais de 3 edições já gravadas, o programa segue para mais uma edição em 2022 que também será emitida pela SBT a partir do Rio de Janeiro.

O maior atrativo do programa para quem já sabe cozinhar e está participando, está no aprendizado que é possível ter vindo dos melhores chefes de cozinha do país. Para o público de casa, a direção do programa faz questão de criar uns desafios que são bem divertidos e emocionantes.

Com Funciona?

O reality é bastante desafiador para os concorrentes, uma vez que eles são submetidos a novos tipos de culinária em cada episódio. Os programas são gravados no restaurante de cada chef, e o cozinheiro ou a cozinheira devem aprender e criar pratos que vão de acordo com a culinária do ambiente.

A participação no programa é regulada por alguns requisitos colocados pela própria organização do programa que exige antes de mais nada que o participante tenha idade mínima de 18 anos. O interessado em participar também precisa ser um amador, e não um profissional de gastronomia.

Quais São as Etapas?

O Cozinheiro VS Chef SBT 2022 não tem etapas. Cada um dos programas exibidos foca apenas em uma única pessoa. Ou seja, o participante não está concorrendo com nenhum outro para avançar para uma outra fase.

O objetivo do Cozinheiro VS Chef SBT 2022 é explorar ao máximo as capacidades do participante e compartilhar a sua história na culinária com todo o povo brasileiro.

Inscrições Cozinheiro VS Chef SBT 2022

Para fazer a inscrição Cozinheiro VS Chef SBT 2022 é preciso ter um dispositivo conectado a internet. A candidatura deve ser submetida depois que o interessado preenche corretamente todos os campos solicitados. Siga as etapas abaixo para inscrever-se:

Comece por entrar no site oficial do SBT por este link – https://www.sbt.com.br/riodejaneiro/variedades/cozinheiro-vs-chefs

Siga em frente selecionado a opção <<Programa Cozinheiro vs Chef>>

Agora vá em <<Inscrições>> e crie uma conta para iniciar sua candidatura

Na próxima tela informe os dados que o sistema for a solicitar no formulário

Siga as instruções exibidas na tela para terminar a inscrição.

A história do candidato conta bastante na seleção do próximo participante do programa, por isso, busque ser o mais detalhista possível quando for contar a sua história.

Cozinheiro VS Chef SBT 2022 Horário

O reality show mais delicioso da TV é exibido todos os sábados as 12:30 na SBT. O horário de exibição pode variar dependendo da sua cidade, por isso, considere converter esse fuso horário de brasília para o teu local.