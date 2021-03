Inscrição Designação 2021 MG – Todo começo de ano, a Secretaria Estadual de ensino do estado de Minas Gerais abre o período de inscrições para a designação do ano letivo vigente. Esse período de inscrição serve para que os interessados em exercer funções no quadro do magistério de escolas da Inscrição Designação 2021 MG de ensino possam se inscrever e posteriormente possam ser convocados.

No ano de 2021, o período de inscrição irá disponibilizar as seguintes funções no quadro do magistério:

Analista educacional ou inspetor escolar;

Especialista na área da educação básica;

Professor para a educação básica.

Essas vagas variam de acordo com o município, e são ofertadas em diferentes modalidades de ensino, como no ensino regular, no ensino integral e em várias outras modalidades que fazem parte da rede estadual de ensino.

O que é a designação

A designação é o processo de convocação para os candidatos selecionados para ocuparem as vagas citadas anteriormente.

O candidato se inscreve em três das opções citadas anteriormente, por ordem de opção, e assim o candidato passa a concorrer pela vaga escolhida em todas as escolas estaduais no município escolhido, exceto em Belo Horizonte, onde o candidato concorre às vagas que estão localizadas na região escolhida.

Após essa inscrição e seleção de candidatos, ocorre o processo de designação (também chamado de convocação).

Confira mais novidades da educação pública brasileira:

Inscrição – designação MG 2021

O processo de inscrição para uma das vagas acima pode ser feito através do site da Secretaria da Educação de Minas Gerais (disponível em: www.convocacao.educacao.mg.gov.br). O processo de inscrição é dividido em duas etapas:

Primeira etapa da inscrição: o candidato preenche o formulário com os dados solicitados, onde será emitido um comprovante (que deverá ser guardado). Essa etapa pode ser alterada quantas vezes o candidato desejar. Com esses dados os candidatos inscritos serão classificados de forma preliminar.

Segunda etapa da inscrição: essa etapa serve como uma etapa para correção da inscrição após a classificação preliminar, onde o candidato pode corrigir dados, tempo de serviço, escolaridade e outras informações que possam melhorar sua classificação. Após essa etapa é liberada uma lista de classificação definitiva.

Cronograma da designação

O processo de designação 2021 em Minas Gerais seguirá o seguinte cronograma:

7 de janeiro até 18 de janeiro: período de inscrição para a primeira etapa;

22 de janeiro: divulgação da lista de classificação preliminar;

23 de janeiro até 26 de janeiro: período para realizar correções na inscrição (segunda etapa da inscrição);

1º de fevereiro: data prevista para a divulgação da lista de classificação definitiva.

Listagem de classificação

A listagem de classificação com os candidatos selecionados estará disponível no site: https://convocacao.educacao.mg.gov.br/, e poderá ser consultada na data de divulgação prevista no cronograma. Para isso basta acessar o site, e selecionar a opção “Classificação Final para Convocação em 2021”, onde estará disponível a lista de candidatos classificados.

Lembrando que não é possível solicitar alterações e correções nessa etapa, pois só são permitidas alterações na lista de classificação preliminar, liberada antes da segunda etapa da inscrição.