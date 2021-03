O esquadrão da moda é um dos realities shows mais famosos do SBT no Brasil, razão pela qual muita gente busca sempre saber como fazer a inscrição Esquadrão da Moda 2021. Por isso, resolvemos preparar um post que possui todas as informações necessárias para quem deseja fazer a sua inscrição nesse reality.

Não deixe de acompanhar os próximos tópicos deste post e fique por dentro de tudo o que você precisa saber para garantir a sua inscrição neste show.

O que é o Esquadrão da Moda?

O esquadrão da Moda é um reality show do SBT criado com o intuito de transformar o visual de uma participante e ensiná-la como se vestir e combinar as suas roupas.

No final do show a participante recebe um prêmio em dinheiro que pode ser usado na renovação do guarda-roupa e na transformação capilar conduzida por Rodrigo Cintra.

Quem pode Participar do Esquadrão da Moda?

Os participantes deste programa são eleitos por meio de indicações. Isso significa que a candidata não pode fazer a inscrição por conta própria, ou seja, devem ser as pessoas próximas dela a fazer a inscrição para dar um up no seu visual e vestuário no geral. Em caso de auto indicação, a inscrição em causa é automaticamente desconsiderada.

Também existe o requisito de idade, que estabelece a idade mínima de 18 anos para toda a pessoa indicada poder qualificar no reality show. A candidata também não deve ter nenhum vínculo com o SBT, ou seja, funcionários, estagiários ou prestadoras de serviços vinculadas a esta rede televisiva não podem participar na seleção do programa.

Inscrição Esquadrão da Moda

Para as pessoas que pretendem recomendar alguém para participar no reality, a organização do programa possibilita a inscrição por meio da internet. Siga as etapas abaixo para apresentar a candidatura:

Acesse o site oficial o SBT por este link – com.br;

Faça a inscrição clicando na opção <<Meu SBT>>;

Depois de completar o registro na plataforma, em seguida será preciso preencher a ficha de inscrição com todos os dados solicitados.

Note que ao apresentar a inscrição da pessoa, o amigo ou familiar deverá informar o peso, altura, data de nascimento, perfil nas redes sociais e outros dados da pessoa recomendada. As informações devem ser detalhadas para que a produção do programa escolha a candidata que realmente merece ou precisa da transformação de visual.

Depois de ser aceita no programa, a participante terá que abrir mão de algumas peças de roupa, já que a equipe do SBT faz a seleção de novas roupas e sapatos para compor o seu guarda-roupas dali em diante.

Prêmio Vencedor Esquadrão da Moda

Assim que o reality show termina, o participante ganha prêmios pela sua participação. A lista dos prêmios Vencedor Esquadrão da Moda inclui:

R$ 12 mil para fazer a renovação do seu guarda roupas;

Consultoria grátis com os melhores profissionais;

Uma maleta de maquiagens da marca Vult Cosméticos;

Transformação do visual dos cabelos com Rodrigo Cintra.